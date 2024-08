Gabriel Costa pasó de La Victoria a Ate para marcar la diferencia y el domingo empezó su historia de amor con Universitario de Deportes y sus millones de hinchas. El partido ante UTC estaba igualado sin goles y faltaban pocos minutos para que suene el pitazo final, pero la ‘U’ obtuvo un tiro libre a favor cerca del área rival y ‘Gabi’ fue el encargado de ejecutarlo. En el tiempo de descuento, marcó un golazo inolvidable en un estadio Nacional repleto de aficionados merengues. Fue su primera anotación con la camiseta crema y se mostró muy emocionado por haberle dado el triunfo al equipo en la fecha 5 del Torneo Clausura 2024.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos no la estaba pasando nada bien, pues el planteo del club cajamarquino estaba funcionando y no podía abrir el marcador. Para la segunda mitad, el DT hizo algunos cambios y uno de ellos fue el de Costa por Martín Pérez Guedes. Es cierto que el exjugador de Colo Colo no estuvo muy preciso en los pases; sin embargo, terminó siendo el héroe al anotar el 1-0 con una gran definición de tiro libre.

“Me siento muy emocionado porque no me lo imaginaba así de esta manera, abrir un partido que estaba bastante cerrado. El equipo contrario se paró muy bien, defendió bien, y nosotros las pocas chances que tuvimos no pudimos concretar. En estos partidos, siempre son determinantes las pelotas paradas, y en este caso me tocó a mí hacerlo. Feliz por los tres puntos, seguimos sumando”, dijo a las cámaras de la institución crema.

‘Gabi’ contó que no es casualidad que le salga este tipo de goles porque practica mucho los disparos al arco de pelota parada. “Siempre entreno ese tiro libre. Hay veces que sale y veces que no. Ya estaba estipulado que le iba a pegar al arco. Son partidos que se abren con pelota parada, obviamente que se dio todo el entorno para festejarlo. De verdad, muy emocionado. Siempre es lindo estar dentro de un campo con gente que alienta y te hace ir para adelante”, apuntó.

Finalmente, el centrocampista nacido en Uruguay valoró el esfuerzo del equipo y que los tres puntos pudieron quedarse en casa. “El equipo hizo un buen partido, UTC también. Se defendió muy bien. Pero nosotros tuvimos más de jerarquía al atacar. Terminan siendo tres puntos más para sumar y yo feliz porque el equipo ganó. Muy feliz por lo que me pasó. Un saludo para todos los cremas y para mi familia que siempre va a estar ahí”, sentenció.

Es importante mencionar que, desde que se sumó a la plantilla merengue, Gabriel Costa ha disputado tres partidos en el Clausura 2024, todos ingresando en el segundo tiempo. Tuvo minutos en los duelos ante Alianza Lima, Melgar y UTC. Recordemos que llegó a Ate luego de su paso por el club blanquiazul, en el que apenas jugó nueve encuentros a lo largo del Apertura 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando visite a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema es el vigente campeón del fútbol peruano. Está metido en la pelea por el título nacional de esta temporada y necesita dar un golpe de autoridad ganando de visita, por lo que está obligado a llevarse los tres puntos de Junín. En estos momentos, los merengues tienen 10 unidades y se ubican en el tercer puesto del Clausura, a dos puntos del líder Alianza Lima, que recibe el fin de semana a ADT.





