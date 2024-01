La historia del ‘1′ en Universitario de Deportes la inició un guardián uruguayo llamado Daniel Fosalba en el año de la fundación del club (1924). Han pasado cien años, y el destino futbolístico vuelve a estar en las manos de otro arquero charrúa: Sebastián Britos. El ‘Halcón’ aterrizó en Campo Mar respaldado por un campeonato nacional obtenido con el Liverpool de su país. A sus 36 años, el futbolista emprende su cuarto desafío en el exterior, y a horas de su debut oficial con la piel del campeón del fútbol peruano, charló con Depor para expresar sus nuevos objetivos en el club que busca el bicampeonato y en llegar lo más lejos en la Copa Libertadores.

El arco está en buenas manos comentan los hinchas cremas, ya que nuevamente habrá otro uruguayo bajo los tres palos, como sucedió en el año de su fundación (1924) con Daniel Fosalba...

Sí, el primero y el de los cien, es un placer para mi. No solo estar en el club, sino también por el año del centenario. Es una responsabilidad muy grande y lo estoy encarando como tal.

¿Siempre estuviste familiarizado con el arco?

Viene de años. Si bien no soy un arquero de nacimiento, por vocación como se dice, ya con doce años empecé a atajar. Hacía lo que realmente me gustaba. Con mucha experiencia positivas y negativas, pero siempre aprendiendo. Además, mi papá fue arquero. No profesional, pero sí atajaba en ligas regionales. Atajó muchos años. Fue mi gran inspiración.

Fue quién te llevaba a las canchas de juego, el que te compraba los guantes desde chico...

Siempre lo seguí. Iba a todos los lugares a verlo. A todas las ciudades, sea solo o con mis hermanos. Si bien él nunca me obligó a jugar al fútbol veía en él a un referente.

Sebastián Britos. (Foto: Universitario)

¿Cómo asumes este nuevo reto en el exterior, el cuarto en tu carrera profesional?

Contento por todo lo que me ha pasado en los últimos años. Ser importante para mi equipo en momentos decisivos, el jugar Copa Libertadores. Hubo cosas positivas y negativas.

Habrá un partido que tu padre vendrá a verte jugar en Universitario...

Ahora se está yendo a Brasil, pero sí me encantaría. Como fue toda mi familia a la final (Liverpool vs. Peñarol) y pudieron ver en persona lo que me pasó. Algo muy lindo, pues me mi primera vez el ganar un título en su campo a Peñarol, un equipo grande y con historia.

A esperar que se repita la misma escena familiar con Universitario a fin de año...

Ojalá podamos todos coronar el año como todos deseamos, como el club se lo merece. Se ha hecho un trabajo bastante importante a la hora de reforzar al equipo. No es fácil mantener a un equipo campeón, se empezó bien el año.

¿Siempre te dedicaste de lleno al fútbol?

El fútbol es pasión para nosotros. Los que vivimos de esto lo hacemos no tanto por dinero, sino por gloria. Por mantenerse en Primera, como otros piensan en emigrar, en jugar en la selección. A mí me toca jugar en un equipo importante con mucha historia, el más ganador del Perú. Con esa responsabilidad trato de encarar todo.

Fuiste dirigido en tus inicios en Bella Vista por Diego Alonso, el ex seleccionador de Uruguay...

Sí, fue su primera experiencia. Un gran entrenador. Ya lo veía que iba a tener mucho futuro importante.

¿La selección uruguaya siempre será un sueño por hacer realidad?

Hace varios años que me lo vengo replanteando la posibilidad de llegar a la selección. A pesar de la edad que tengo (36 años), en estos últimos años mi rendimiento lo avala. Además, el estar en un equipo grande también me puede a dar una chance.

Nos contabas que tu papá fue tu referente para iniciarte bajo los tres palos, pero hay otro arquero al que seguías en tus inicios en el fútbol...

Sí, el colombiano Óscar Córdoba. Me encantaba. Fue mi referente. Era la etapa que yo me iniciaba y lo veía mucho. Atajaba en Boca Juniors.

¿Eras de ver sus partidos?

Sí, lo mirada seguido. Me encantaba. Su personalidad, la técnica. La manera en la que sacaba el balón. Fue muy decisivo para Boca, y el club también le debe mucho a Córdoba.

¿Hincha de qué equipo en Uruguay?

No tengo uno. Era de ir a seguir a la selección a la cancha. Sobre todo en la época que le fue bien a la selección.

¿Qué sensación te deja el cariño y reconocimiento del hincha de Universitario?

El reconocimiento, el cariño, no me lo gané todavía, lo tengo que ganar en la cancha, partido a partido, siendo buena persona. El afecto este mes fue muy grande. Lo reconozco, pero no me conformo con eso. Tengo el deber muy grande con este equipo y que a fin de año me evalúe la gente. Espero poder estar a la altura. Será un año muy duro para todos. Habrá mucha competencia. Veo una expectativa muy grande el hacer una buena Libertadores.

Diego Romero, colega de guantes, destaca con la Sub 23 de Perú. ¿Qué concepto futbolístico tienes de él?

Sin duda voy a tener tiempo para charlar con él. En cada club que estoy siempre trato de dejarle algo al compañero que esté por delante o por atrás, tanto en lo profesional y en la parte humana. Independientemente a quién le toque jugar, siempre voy a seguir siendo la misma persona. Lo he visto, tiene mucho para crecer, intentaré apoyar.

Fuiste dirigido por otro histórico: ‘Platini’ Sánchez en Oriente Petrolero. ¿Qué tal la experiencia?

He tenido grandes entrenadores. De todos aprendí cosas. ‘Platini’ lo tuve de joven. He tenido buenos entrenadores. Fabián Bustos también, veo la calidad de persona que es.

Llegaste a charlar con Jorge Fossati, pues fue el técnico que dejó las mejores referencias tuyas para ser contratado...

Sí, hablamos un rato acá en Universitario (hace poco volvió para despedirse). Lo felicité por su paso en la selección. Conversamos lo personal, lo familiar. Es un técnico que le ha ido muy bien en todos lados. No fue casualidad lo que hizo en Universitario. Es un técnico exitoso. Un técnico ganador. Dejó las puertas abiertas en Universitario.

Britos contó sobre su relación con Jorge Fossati.

¿Cómo te encuentras a tus 36 años en el fútbol?

Bien en todo sentido. En lo profesional y personal. Estoy en un momento muy lindo. Espero que sean años más. Lo disfruto como el presente en este gran club. La competencia demanda mucho estrés, pero los últimos años lo estoy disfrutando.

Están por debutar en la Liga 1 2024. Jugarán de visita ante Carlos A. Mannucci en una cancha que no está en buenas condiciones y un rival que intentará hacer respetar su localía...

La expectativa siempre será salir a ganar. Es una obligación. La cancha es igual para los dos. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Saber que todos los rivales van a presentar situaciones no cómodas para nosotros. Seguro fastidiará la cancha, el planteamiento, pero debemos sobreponernos.

¿Qué tal el recibimiento con los hinchas en la Noche Crema?

Fue una noche especial para todo el pueblo crema. Para mí era mi primera ocasión con toda la gente en el Monumental. El apoyo fue general, no me gusta hablar en primera personal, el apoyo es para todos.

En la tercera fecha jugarás tu primer clásico en el estadio Nacional...

Más allá del clásico que es especial para todo el mundo, la responsabilidad de jugar tiene que ser igual que contra cualquier equipo. El hecho jugar en la ‘U’ sea amistoso, Noche Crema, Noche Poeta o como quieran llamar, cualquier partido para nosotros es un examen. Por los tres puntos se encara distinto. El estar en Universitario debe ser un plus, y lo tenemos que tomar con seriedad.

En Uruguay lo enfrentaste y ganaste las finales que terminaron por darles el campeonato nacional con Liverpool ante Peñarol. Acaba de venir a reforzar a Alianza Lima. Hablamos de Sebastián ‘Bigote’ Rodríguez...

Es un buen futbolista. Tengo buenas referencias, pero la rivalidad solo es en la cancha. A quién me cruce de rival siempre voy a querer ganar. Es un colega, nunca he tenido una disputa con ningún rival.

Antes de acabar la entrevista, tu compatriota y ex compañero, Gonzalo Godoy, campeón con Alianza Lima en el año 2017, te envía un saludo a través de Depor. “Hola ‘Sebita’ querido. Este video era para desearte lo mejor en esta nueva etapa en un país hermoso como es Perú. Más allá que eres un excelente golero, eres una excelente persona, lo más importante en el fútbol. Como todo uruguayo te deseo lo mejor, lástima que estés en el lado del frente (Universitario), pero el fútbol es así. Acuérdate que el cuadro más grande de Perú es Alianza, pero todo no se puede en la vida. Más allá de la broma y la joda, te deseo lo mejor. Abrazo grande”...

Se lo perdió, se quedó sin internet (risas). Es una excelente persona, un crack. Yo siempre trato de destacarlo como persona, el fútbol es una montaña rusa de experiencias y sensaciones. Me quedo con la persona. Fue un gran compañero que tuvo, lo recuerdo con mucho cariño. Como humano tiene una calidad especial.

