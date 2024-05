A medida que avanzaban las fechas del Torneo Apertura, se vislumbraba que el partido entre Universitario y Sporting Cristal podría definir al campeón del primer torneo de la temporada en la Liga 1 Te Apuesto. Aunque los celestes llegaban como líderes, los cremas demostraron garra y suficiente fútbol para llevarse los tres puntos y la ventaja de depender de sí mismos para alcanzar la gloria. A pesar de comenzar con desventaja en el marcador, lograron remontar el resultado ante un equipo rimense confundido y agotado físicamente.

Pese al resultado, los cremas no mostraron su mejor versión de la temporada. En esta ocasión, la explicación del marcador fue que supieron aprovechar todos los errores del equipo de Enderson Moreira. Por parte de los cremas, Andy Polo fue una vez más importante y empató el marcador cuando más lo necesitaba su equipo. Pérez Guedes estuvo en un alto nivel, mientras que Edison Flores una vez más demostró que no necesita estar presente durante todo el juego y que le basta una jugada para marcar la diferencia. En la zaga, Williams Riveros falló pero se recuperó, mientras que Aldo Corzo y Matías Di Benedetto estuvieron a la altura y supieron controlar a Martín Cauteruccio.

En el lado del Sporting Cristal, Renato Solís fue uno de los principales responsables de la derrota. Regaló el tercer gol y su falta de confianza quedó evidenciada en el cuarto gol. La zaga conformada por Gianfranco Chávez e Ignácio Da Silva no tuvo un mal partido, pero quedó desprotegida por el nivel muy discreto de Jhilmar Lora y Nicolás Pasquini. A eso hay que sumarle que Martín Távara no marcó ni distribuyó. Arriba, Joao Grimaldo intentó pero estuvo muy solo, mientras que Santiago Gonzáles solo apareció para el gol. Cauterruccio estuvo muy aislado y tuvo que salir mucho del área, donde no es tan importante.

EL UNO X UNO DE UNIVERSITARIO

Sebastián Britos (6): Estuvo atento en las aproximaciones de Cristal y le dio seguridad al arco crema en los momentos que se requirieron.

Aldo Corzo (6): Siempre correcto en las coberturas y al cerrar los espacios. El compromiso de Corzo nunca le falta al equipo de Bustos.

Williams Riveros (5): Cometió un terrible error en el primer gol de Cristal. Demostró ser uno tanto dentro como fuera del área. Resolvió cada balón en el área crema de manera efectiva, especialmente de cabeza.

Matías Di Benedetto (7): Con su férrea marca, logró sacar del partido a Gonzáles. Fue providencial para apagar más de un incendio en el arco de Britos.

Rodrigo Ureña (6): No tuvo su mejor partido, pero consiguió consagrarse con el golazo que cerró la goleada.

Andy Polo (8): Una vez más fue la noche de Andy Polo. Con un golazo desde fuera del área marcó el empate. Estuvo impecable físicamente para hacer el recorrido y cerrar en la marca. Su alta precisión tampoco debe dejar pasarse por alto.

Mapa de Calor

El mapa de calor de Polo sugiere que la ‘U’ es un equipo que busca crear oportunidades de gol a través del juego combinado y el ataque por los costados. Los puntos rojos muestran que tuvo mayor presencia muy cerca del medio campo y desde esa zona comando las ofensivas de los cremas.

Mapa de Calor - Andy Polo (Imagen: Sofascore)

Martín Pérez Guedes (8): Intentó generar peligro con centros y disparos al arco visitante. Fue clave para darle fluidez al juego del equipo crema. Coronó su partido con el gol del triunfo.

Horacio Calcaterra (6): Manejó los tiempos en el mediocampo y cumplió, pero no logró destacar. A pesar de buscar constantemente el balón, no logró ser trascendente.

Segundo Portocarrero (7): Importante con su velocidad y despliegue. Muy activo para siempre ser una opción de pase. Sus centros buscando a Valera generaron peligro.

Edison Flores (7): Jugó bien de espaldas y ganó faltas importantes. Aunque no tuvo mucha influencia en el juego, estuvo atento para presionar y provocar el error de Solís.

Alex Valera (6): Buscó los centros desde las bandas y ganó en más de una ocasión en el juego aéreo sin ser eficiente. Le faltó el gol.

Jairo Concha (5): Estuvo mejor entrando que arrancando. Le faltó terminar mejor las jugadas y estuvo muy activo en el tiempo que estuvo en la cancha.

Christofer Gonzáles (3): Regresó a las canchas después de ocho partidos y se le notó falto de fútbol.

Jorge Murrugarra (4): Le dio oxígeno al mediocampo, dejando su huella con la marca. Corrió y metió en todo el tiempo que estuvo dentro del campo de juego.

Hugo Ancajima (4): Ingresó por Polo, pero no tuvo mucho tiempo para desbordar. Fue más un cambio para sacar a un agotado Polo.

Diego Dorregaray (4): Corrió cada pelota desde su ingreso, pero no le llegó ninguna situación clara.





EL UNO X UNO DE SPORTING CRISTAL

Renato Solís (2): Pudo haber hecho algo más en los dos primeros goles y cometió un error infantil que resultó en el tercer gol de Universitario. Se terminó desconectando del partido y se reflejó en el cuarto gol.

Jhilmar Lora (3): Estuvo muy exigido por Portocarrero. Le costó marcar al ecuatoriano, quien lo superó en velocidad. No tuvo ninguna proyección trascendental por su banda.

Gianfranco Chávez (4): Estuvo atento para cerrar las jugadas. Permaneció muy cerca de la marca de Valera y no lo dejó anotar. No estuvo involucrado en los goles.

Ignacio Da Silva (4): Rechazó todo lo que llegó al área. Volvió a ser el pilar de la zaga rimense, pero no le alcanzó para evitar la goleada.

Nicolás Pasquini (3): Impreciso y con nula proyección, enfocado en la marca de Andy Polo, a quien nunca pudo parar. No es la solución por la banda izquierda.

Gustavo Cazonatti (5): Muy participativo para la marca y distribución. Se terminó cayendo en el segundo tiempo y la volante celeste entró en caos.

Jostin Alarcón (4): Fue de menos a más. En el segundo tiempo tuvo mayor protagonismo con intentos de internación en el área rival y remates peligrosos.

Martín Távara (3): Estuvo completamente desaparecido en el partido. No registró servicios importantes y careció de marca a presión. Terminó coronando su noche con el rebote que resultó en gol para la ‘U’.

Joao Grimaldo (7): Clave en el primer gol, ganándole la pelota a Riveros y asistiendo a Gonzáles para el gol. Peligroso por su sector, con su velocidad y diagonales. De lo que más intentó en su equipo, pero muchas veces terminó resolviendo solo las jugadas.

Mapa de Calor

El mapa de calor de Joao Grimaldo por la banda izquierda evidencia que jugó con mucha libertad, realizando diagonales y centralizándose. Sin embargo, al no tener compañía, intentó transitar por muchos espacios del campo y acabó sin terminar las jugadas con trascendencia, ya que no tuvo acompañamiento.

Mapa de Calor - Joao Grimaldo (Imagen: Sofascore)

Santiago Gonzáles (6): Abocado en funciones más defensivas para ayudar a Lora en la marca de Portocarrero. Cuando llegó al área rival, terminó siendo el más peligroso y marcó el 1-0 para los celestes. Sin embargo, fue superado por Di Benedetto.

Martín Cauteruccio (5): No recibió muchos balones y tuvo que retroceder varios metros. No cumplió su rol como el hombre gol celeste de otros partidos, ya que estuvo muy metido entre las líneas.”

Jesús Pretell (3): Un cambio intrascendente, la volante celeste terminó siendo una vía libre para los merengues.

Maxloren Castro (4): Dejó la impresión de que tenía que ingresar; siempre que tuvo la oportunidad, generó peligro.

Irven Ávila (3): No pudo entrar en partido dadas las circunstancias del encuentro. Aunque el ‘Cholito’ ya ha dejado evidenciado que no es la solución de gol si Cauteruccio no está fino.

Ian Wisdom (5): Una vez más, dejó la impresión de que necesita más minutos. Corre, mete y da juego.

Alejandro Hohberg (4): No tuvo muchos minutos para mostrarse. Es un cambio habitual de Moreira, pero nunca marca la diferencia.





