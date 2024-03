Universitario de Deportes venció por 2-0 a Sport Huancayo y encadenó su sexto partido sin recibir un solo gol, siendo el único equipo de la Liga 1 Te Apuesto que hasta la fecha conserva su portería invicta en el Torneo Apertura 2024. Si bien existe un gran mérito por parte del bloque defensivo de los ‘cremas’, el cual es el mismo con el que salieron campeones el año pasado, Sebastián Britos también ha tenido mucha influencia en este espectacular registro y viene confirmando en el campo de juego que su contratación para el centenario fue un gran acierto.

Anoche, por ejemplo, Sport Huancayo tuvo muy pocos acercamientos claros a su portería y en la situación más peligroso, tras un potente remate desde fuera del área de Javier Núñez, la resolvió con solvencia. El ‘charrúa’ demuestra que está hecho para proteger la valla de un club grande, al que le pueden llegar muy poco a lo largo del partido, pero siempre estará ahí para alejar cualquier posibilidad de gol del rival.

Desde que debutó oficialmente en Trujillo ante Carlos A. Mannucci, hasta el compromiso del último viernes frente al ‘Rojo Matador’, el guardameta uruguayo ha completado el cerco defensivo predilecto de Fabián Bustos, por lo que si la línea de tres deja algún resquicio –Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto siguen firmes en la zaga–, él aparece para despejar cualquier dudas sobre su fichaje –tiene 3.2 paradas por partido–. Llegó al Perú como campeón del fútbol uruguayo, siendo figura en Liverpool de Montevideo, y ahora busca repetir el plato en la Liga 1 Te Apuesto.

En total, Sebastián Britos acumula 540 minutos sin recibir goles y poco a poco se va metiendo en la historia de Universitario. Tras el cruce con Sport Huancayo, superó los 502 minutos que Rubén Correa registró entre septiembre y noviembre de la temporada 1967. Así pues, los 775′ que encadenó el histórico Humberto Ballesteros –entre mayo y agosto de 1971– no están tan lejos, por lo que si mantiene esta tónica podría superarlo en los próximos tres encuentros. No será una tarea sencilla, pero la lógica nos invita a creer que todo puede suceder.

Antes de Ballesteros, Britos está cerca de otros números de escándalo en la portería ‘crema’: Óscar Ibáñez mantuvo su arco libre de goles en dos ocasiones, con 716′ entre noviembre de 1996 y abril de 1997, y 642′ entre mayo y agosto de 1997; José Carvallo alcanzó 664′ entre agosto y octubre del 2019; mientras que Dimas Zegarra estuvo 639′ sin encajar tantos entre noviembre de 1964 y abril de 1965. Sin duda alguna, el futbolista de 36 años ya está codeándose entre los más grandes porteros de la ‘U’.

Más allá del récord que está persiguiendo el uruguayo, esto tendrá un valor agregado si va acompañado de triunfos de por medio y él lo sabe perfectamente. “Es un trabajo en equipo, no solamente mérito mío el no haber recibido goles”, dijo hace algunas semanas tras el 1-0 sobre Alianza Lima en el clásico. Razones no le faltan: Universitario es un equipo sólido y por ahora luce impenetrable; toca saber si eso será suficiente para meterse el Torneo Apertura al bolsillo.

Portero Fechas Minutos Humberto Ballesteros entre mayo y agosto de 1971 775 Óscar Ibáñez entre noviembre de 1996 y abril de 1997 716 José Carvallo entre agosto y octubre del 2019 664 Óscar Ibáñez entre mayo y agosto de 1997 642 Dimas Zegarra entre noviembre de 1964 y abril de 1965 639 Sebastián Britos entre enero y marzo del 2024 540

Sebastián Britos está cerca de meterse al top 5 de mejores registros de imbatibilidad en la ‘U’.





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 8 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Tras esta visita a suelo cusqueño, Universitario volverá a jugar en condición de local cuando reciba a Cusco FC por fecha 8. Este encuentro está pactado para el martes 12 de marzo desde las 8:30 p m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.