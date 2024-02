Segundo Portocarrero: “La foto perfecta a fin de año sería levantando la Copa por el centenario”

El jugador número ‘34′ en el equipo de Ate confesó tener al ex mundialista ecuatoriano de Corea del Sur y Japón 2002 y Brasil 2014, Walter Ayoví, como a su máximo referente en el fútbol. Además, espera junto a su nuevo grupo de trabajo cumplir el sueño de ser parte de la historia de Universitario al coronarse campeón nacional a fin de año. Jugar en la selección de su país, es otro desafío futbolístico por cumplir. “Hay detalles que me pueden faltar para ser parte de la selección”, aseguró el jugador de 27 años nacido en Esmeraldas.

¿Siempre soñaste con ser futbolista profesional?

Sí, había que escapar de algunos problemas. Ir a la playa, el fútbol fue una salida de muchos problemas.

¿Qué tipo de problemas? ¿Trabajaste desde muy chico mientras te dedicabas al fútbol?

Desde el inicio siempre quise ir por la pelota. No quería hacer otra cosa.

¿Ayudabas a tus padres en los quehaceres de la casa?

Eso sí, pero uno deja de hacer esas cosas por intentar salir de Esmeraldas (ciudad donde nació). Se me dio la oportunidad que quería, y aproveché a través del fútbol.

De Esmeraldas hay muchos futbolistas que se hicieron un nombre en Ecuador...

Walter (Ayoví), Néicer (Reasco), Frickson Erazo, son referentes en la selección de Ecuador. La idea de uno es ser como ellos. Uno está orgulloso que son de la ‘tierra verde’.

¿A qué jugador mundialista seguías de tu país?

Walter Ayoví. Fue un emblema en la selección. Un jugador calidoso. Uno quería imitar su forma de jugar. Trataba de ver fútbol del exterior, también.

A Walter Ayoví después lo tuviste de compañero...

Sí, tuve la oportunidad de tenerlo de compañero en Guayaquil City, venía del fútbol mexicano. Siempre se aprecia tener jugadores así, tan grande y con mucha paciencia para jugar. Uno siempre quiere tener ese juego, pero eso lo da el tiempo, los partidos.

¿Sueñas con vestir la camiseta de la selección de tu país?

Sí, creo que no estoy lejos. Hay detalles que me pueden faltar para ser parte de la selección, pero como voy haciendo las cosas bien espero que se me pueda dar esa oportunidad.

Dependerá del protagonismo que tengas en Universitario en la Copa Libertadores, una vitrina importante...

Estoy en uno de los clubes más grandes de Latinoamérica. Haciendo las cosas bien, proyectándome mejor, en algún momento se puede dar.

¿Cuánto ayuda en tu rápida adaptación que Fabián Bustos, quien te dirigió en Barcelona de Guayaquil, y pidió como refuerzo?

Mucho. El profesor confía demasiado en mi potencial. Cuando llego a la mitad de la cancha me proyecto mucho. Además lo que transmite el profesor es importante.

¿Cómo te sientes con el reconocimiento de los hinchas por las calles?

Pensé que no me iban a reconocer, pero sí lo hacen. Me siento muy contento. Hace poco vino un amigo y me dijo que tenía poco tiempo acá (Perú) y los hinchas te reconocen. Son cosas que pasan y muy contento por eso.

Jugaste en clubes grandes de tu país (Emelec y Barcelona), así que sabes convivir con la presión de un club grande...

Sé lo que significa jugar con presión. La hinchada te exige mucho. Hace poco salieron campeones (2023). Ahora, quieren que sean campeones de nuevo (2024), hay que luchar en la Copa Libertadores.

En el año del centenario, los objetivos desconocen excusas...

Yo viene para sumar al equipo. Viene para conseguir ese nuevo campeonato, hacer una buena campaña en la Copa Libertadores.

¿Desearías quedarte más años jugando en Universitario de Deportes?

Estoy contento en el equipo. Me han tratado muy bien desde que llegué. La hinchada también te apoya. Se trabaja serio, así que uno quiere dejar huella.

Universitario jugará sin público en tribuna norte ante Sport Huancayo en el Monumental, el próximo viernes 1 de marzo, por violencia entre los barras. ¿Qué opinas?

Es lamentable. El tema de la violencia también se vive en Ecuador. Todavía no empezó el campeonato por cómo está el país. Ojalá se pueda resolver para que el estadio vuelva a estar repleto.

¿Cuál sería la foto de fin de año?

Levantando la Copa, sería una foto perfecta.

Muchos se ilusionan con tu velocidad y explosión, virtudes similares a la de Andy Polo, el extremo derecho del equipo...

Somos jugadores potentes y muy verticales. Cuando nos comencemos a entender, igual con ‘Cancha’ y Concha vamos a llegar a ser muy grandes.





