Los días pasan y Paolo Guerrero aún no puede desligarse de César Vallejo. Atrás quedó esa sonrisa y esa pose señalando el escudo de los ‘poetas’, las amenazas que recibió su madre le borraron ese gesto del rostro y ahora todo es preocupación. El ‘Depredador’ se rehúsa a ir a Trujillo y su futuro inmediato depende del plano contractual: quiere cuanto antes resolver el acuerdo firmado para ser jugador libre. Desde la directiva de la UCV parecen ya dispuestos a no forzar al ‘9′ a algo que no quiere, pero tampoco van a perjudicarse.

“Nosotros no vamos a obligar, amarrar ni rogarle a nadie para que juegue en la Vallejo. Si llegamos a un acuerdo, se dará la liberación, si no tendrá que cumplir su contrato”, dijo Richard Acuña en RPP. Con esto, el tiempo empieza a jugarle en contra a Paolo Guerrero, el proceso de dimisión puede que tarde, en parte como medida de prevención del ‘Poeta’ para que el ‘9′ no fiche por otro equipo peruano. Su salida puede hacerse oficial el 27 de febrero, un día después del cierre de mercado de pases de la Liga 1 y así evitar verlo con otra camiseta nacional. Si esto ocurre, las opciones de Paolo ya no pasarían por ver ofertas de clubes peruanos, sino afuera, lo que sería un panorama complicado, ya que dependerá de cuándo sale su rescisión de contrato, para recién ahí poder conversar con otros equipos. Eso sí, antes de firmar por Vallejo, el delantero nacional no había encontrado una oferta que lo sedujera del todo; cuando sea libre, estará ante otro escenario y contra el tiempo por mantenerse activo a sus 40 años. Lo que sí tendrá que ver es qué ligas siguen con mercados abiertos en la región, en caso lo liberen a partir del 26 de febrero (día que se cierra el mercado peruano) en adelante. ¿Qué mercados quedan abiertos? Para fortuna de Paolo Guerrero, en Sudamérica casi todas las ligas aún tienen margen para que los equipos puedan reforzarse (también estados Unidos), algunas incluso hasta marzo. Sin embargo, siguiendo la línea de su carrera, no todas serán atractivas para él. El mercado boliviano, venezolano y paraguayo puede que no seduzcan al ‘Depredador’ en primera instancia, más allá de que su ventana de transferencias siga abierta. En Venezuela se cierra el 27 de febrero; en Bolivia y Paraguay el 22 de marzo. El mercado que está complicado para Paolo es el argentino, que cierra el 18 de febrero . Resulta cuesta arriba que su resolución de contrato salga ahora, dado que Richard Acuña espera verlo el sábado en Trujillo, caso contrario, el tema será visto por el área legal. Pasado el fin de semana, recién podría buscar su dimisión, la cual podría llegar en el cierre de la Liga 1, por lo que es casi imposible que juegue en Argentina. Otra liga que resulta improbable que llegue sería la uruguaya, que cierra su libro de pases el mismo día que en Perú, 26 de febrero. En esa misma línea, la ventana de transferencias del fútbol colombiano termina el 1 de marzo. Paolo estaría contra el tiempo en caso reciba una oferta para ir al país cafetero. Por otro lado, Brasil, país donde vive y en el cual buscaba ofertas, tiene fecha límite el 7 de marzo. En tanto, la liga chilena cierra el 10 de marzo y podría ser una competencia para el ‘Depredador’ en caso requieran sus servicios. Según Michael Succar, la Universidad Católica de Chile tuvo interés en el peruano, pero solo se quedó en eso. Ecuador, una liga reciente para Paolo, cierra su mercado el 25 de marzo, tiempo suficiente para poder buscar algún equipo en dicho país. Con la experiencia previo de LDU el año pasado, saliendo bicampeón en el torneo local y la Copa Sudamericana, puede que algún club -que no sea LDU- esté interesado en tenerlo en sus filas. Si hablamos de ligas de Norteamérica, con el cierre a inicios de febrero de la liga de México, la única atractiva que quedaría sería la MLS. Más allá de que resulta complicado su pase a Estados Unidos, la MLS cierre su mercado de pases el 23 de abril, siendo su opción con mayor margen, claro siempre y cuando tenga alguna oferta. De todas las ligas de la región que le quedan, tal parece que la ecuatoriana resultaría su mejor opción por plazos y por ser una ya conocida para él. La liga paraguaya, que también cierra a fines de marzo, podría ser otra opción de acuerdo a qué club le ofrece una alternativa. ¿Qué ligas quedan para Paolo Guerrero? Abierto desde el Se cierra el Argentina 22/01/2024 18/02/2024 Bolivia 01/01/2024 22/03/2024 Brasil 11/01/2024 07/03/2024 Chile 15/01/2024 10/03/2024 Colombia 01/01/2024 01/03/2024 Ecuador 02/01/2024 25/03/2024 Estados Unidos 31/01/2024 23/04/2024 Paraguay 08/01/2024 22/03/2024 Uruguay 01/01/2024 26/02/2024 Venezuela 03/01/2024 27/02/2024 *En negrita, las ligas que seguirán con el mercado abierto tras el cierre de la ventana en la Liga 1

Paolo Guerrero: los escenarios y las urgencias de un 'Depredador' sin jugar a los 40 años

Bustos ya igualó el arranque de Fossati: ¿qué otras marcas debe superar en el Centenario? VIDEO RECOMENDADO SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.