Este último sábado, Alianza Lima y Universitario protagonizaron un encuentro lleno de emociones de principio a fin. Si bien los merengues se llevaron la victoria con una gran anotación de Andy Polo, los íntimos estuvieron muy cerca del empate, a pesar de que culminaron el cotejo con nueve hombres (Jiovany Ramos y Franco Saravia fueron expulsados). Pese a ello, tal parece que el clásico nacional continúa en juego, pero en otro campo. Y es que la institución estudiantil solicitará ante la CD-FPF una sanción a Ángelo Campos, a quien se le vio durante unos instantes celebrar en el banquillo de suplentes previo al gol anulado de Hernán Barcos.

Y es que Depor pudo conocer que ante la presencia del guardameta nacional en el banquillo de suplentes del cuadro íntimo, los merengues acudirán a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, con el objetivo de solicitar una sanción para Campos, quien asume una suspensión por los gestos realizados en la final de ida de la Liga 1 2023.

Todo inició con un video que se hizo viral en redes sociales, donde el golero nacional aparece en el área técnicoa de Alianza Lima con un sombrero que le cubre casi todo el rostro. Tras el tanto de Hernán Barcos, se aprecia al futbolista celebrando cerca del campo con algunos de sus compañeros.

Es necesario mencionar que la institución blanquiazul no alineó en su equipo titular al golero nacional, que se encuentra cumpliendo las tres fechas de sanción. No obstante, de acuerdo al reglamento de la Liga 1, en el artículo 183, se precisa que los jugadores que cumplen dicho castigo “no pueden estar en los vestuarios” y “tampoco ubicarse en el área técnica del campo de juego o zonas aledañas”.

“La sanción de suspensión prohíbe expresamente el ingreso a los vestuarios del estadio a los jugadores y/o miembros del cuerpo técnico suspendidos, donde su equipo dispute un partido mientras la sanción este vigente. Asimismo, no podrán ubicarse en el área técnica del campo de juego o zona aledaña que le permita dar indicaciones directamente a los integrantes del equipo”, se lee en el documento oficial de la FPF.

Cabe destacar que el abogado de Universitario, Franco Velazco, fue uno de los miembros de la institución estudiantil en pronunciarse rápidamente en redes sociales ante este suceso y confirmó que tomarán medidas a la Liga 1 y la FPF. “El jugador Ángelo Campos no podía estar en cancha debido a su suspensión. Con razón anoche, a través de sus parlantes, dijeron que “pagan porque pueden y apagan lo que quieren”. Esperamos una reacción inmediata de la Liga y la Federación Peruana de Fútbol”, se lee en la publicación que realizó en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego del primer clásico de la temporada, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Unión Comercio por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 18 de febrero desde las 2:00 p.m., se disputará en el Estadio Carlos Vidaurre García y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Debido a que el campeonato ha comenzado muy parejo y hay varios equipos en buen nivel, los ‘blanquiazules’ saldrán con todo para llevarse una importantísima victoria de una plaza muy complicada, debido al intenso calor que se vive en la ciudad de Tarapoto. La última vez que ambos equipos se vieron la caras fue por la fecha 13 del Clausura 2023, con triunfo victoriano por 3-1 gracias a los goles de Josepmir Ballón. Hernán Barcos y Ricardo Lagos; Óscar Barreto puso el 0-1 parcial a favor del ‘Poderoso’.





