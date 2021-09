Tiago Cantoro consiguió este lunes su primer gol en el fútbol profesional, con camiseta de Universitario de Deportes. El delantero colaboró en la victoria (2-0) sobre San Martín en partido por la fecha 10 de la Fase 2 de la Liga 1 y, horas después del cotejo, compartió su enorme alegría.

“Estamos muy felices con mi familia. Están siendo unos momentos hermosos, es un debut soñado. Es hermoso poder haber entrado, poder haber ayudado al equipo con un gol y lo más importante es que se pudo ganar”, señaló el futbolista de 20 años en Zona Mixta, de Movistar Deportes.

Por otro lado, Cantoro, que fue suplente e ingresó a los 89 minutos en reemplazo de Alberto Quintero, saludó la confianza que recuperó, con la llegada de Gregorio Pérez al banquillo de Universitario de Deportes.

“Desde que llegó el primer día, me dio esa confianza, esa tranquilidad que no la estaba teniendo. Esto muy agradecido por la oportunidad y espero seguir trabajando al 100% para que, si me toca volver a hacerlo, hacerlo de la mejor manera”, comentó el deportista.

Entre otras cosas, Cantoro admitió que pasó por momentos complicados y agradeció el apoyo constante de su familia para sobreponerse.

“He pasados momentos muy difíciles con mi familia, que son los que más sufren. Fueron momentos muy duros. Justamente en el gol, se cruzan todas esas cosas. La verdad que estoy orgulloso de mí mismo por todo lo que pasé, por pase lo que pase, entrenarme al 100%. Porque es difícil entrenarte, saber que puedes ayudar al equipo, y por ahí no se te dan las oportunidades, es bastante difícil y frustrante”, indicó.





