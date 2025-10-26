Alineación de Universitario de Deportes vs. ADT. (Foto: @Universitario)
Confirmado. Con el triunfo agónico de Cusco FC sobre Atlético Grau por la mínima diferencia, con gol del excrema Álvaro Ampuero, está obligado a ganarle a en Tarma para ser campeón del y tricampeón nacional. No le queda de otra si quiere celebrar a falta de tres fechas. Para ello, Jorge Fossati alista la mejor alineación posible con novedades desde el arranque ante el ‘Vendaval’. El primer nombre en regresar, luego de ser suplente ante Sporting Cristal, es Anderson Santamaría. Además, probó con Rodrigo Ureña en el mediocampo y se da por descontado el regreso de Andy Polo. Por lo demás, sería el mismo once base que consolidó el ‘Nono’ en las últimas jornadas. A continuación revisa la posible alineación de los cremas en Tarma.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

