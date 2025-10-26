Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Con una sorpresa de último momento: la alineación de Universitario para enfrentar a ADT en busca del ‘tri’
Confirmado. Con el triunfo agónico de Cusco FC sobre Atlético Grau por la mínima diferencia, con gol del excrema Álvaro Ampuero, Universitario de Deportes está obligado a ganarle a ADT en Tarma para ser campeón del Torneo Clausura y tricampeón nacional. No le queda de otra si quiere celebrar a falta de tres fechas. Para ello, Jorge Fossati alista la mejor alineación posible con novedades desde el arranque ante el ‘Vendaval’. El primer nombre en regresar, luego de ser suplente ante Sporting Cristal, es Anderson Santamaría. Además, probó con Rodrigo Ureña en el mediocampo y se da por descontado el regreso de Andy Polo. Por lo demás, sería el mismo once base que consolidó el ‘Nono’ en las últimas jornadas. A continuación revisa la posible alineación de los cremas en Tarma.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.