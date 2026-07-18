Universitario de Deportes vs. ADT se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX pasará el encuentro a través de su versión de streaming en el servicio de Liga 1 MAX, en todo el territorio peruano. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Unión Tarma.

Universitario vs. ADT: previa del partido

Este sábado 18 de julio, el fútbol peruano nos regala un nuevo capítulo en el arranque del Torneo Clausura que promete máxima tensión de principio a fin. ADT de Tarma y Universitario de Deportes chocarán fuerzas en un vibrante encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga 1, en un certamen corto donde el margen de error es mínimo y cualquier tropiezo inicial significa ceder terreno valioso en la pelea por el título nacional.

El conjunto crema aterriza en esta instancia decisiva asumiendo el peso histórico de su camiseta y la innegable obligación de pelear siempre por el campeonato. La escuadra de Ate inicia este camino tras no poder coronarse en el Apertura, sabiendo que este segundo certamen del año es un objetivo prioritario y la ruta directa para meterse a los Play-offs y alcanzar el objetivo del título a fin de temporada.

Para este trascendental compromiso, el comando técnico comandado por Héctor Cúper planea poner toda la carne en el asador y no guardarse absolutamente nada. La clave táctica del equipo merengue pasará por la paciencia y la fluidez que logren imponer en el mediocampo, así como la efectividad de sus referentes en ataque para intentar abrir un marcador que, desde la previa, se anticipa sumamente disputado ante un local que se hace fuerte en la altura.

En la vereda de enfrente aparece un combativo ADT, un equipo que llega con la ilusión intacta, el cuchillo entre los dientes y con la misión de hacer respetar su localía. El ‘Vendaval Celeste’ superó una primera mitad de año con altibajos apelando a una propuesta colectiva muy sólida que buscará potenciar al máximo en este crucial enfrentamiento para intentar dar el gran batacazo de la jornada en el Estadio Unión Tarma.

Lejos de achicarse ante la magnitud del rival, el libreto del conjunto tarmeño está sumamente claro para este choque liguero. Su estrategia radicará en agrupar sus líneas en un bloque defensivo muy compacto para cerrar todos los carriles interiores, presionar con la ventaja de la altura y apostar sus fichas a las transiciones rápidas o a la táctica fija, buscando desesperar al oponente y hacer daño en los momentos de transición.

¿En qué canales ver Universitario vs. ADT?

Universitario vs. ADT se enfrentan por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, partido que será transmitido en exclusiva para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX, además de su versión de streaming en Liga 1 Max.

¿A qué hora juegan Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario vs. ADT está programado para este sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Universitario vs. ADT por la fecha 1 del Torneo Clausura (Video: Universitario TV)