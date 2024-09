Universitario y Alianza Atlético se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en el estadio Campeones del 36 (Piura), por la fecha 10 del Torneo Clausura 2024. El compromiso está programado para jugarse este domingo 15 de septiembre desde la 1:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. El equipo dirigido por Fabián Bustos buscará su primer triunfo en provincia en el Clausura. En Depor te traemos la previa del partido, así como el minuto a minuto y las incidencias.

Universitario llega a este partido tras derrotar por 1-0 a la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental, por la pasada jornada del Clausura. El gol del triunfo lo hizo el defensor Williams Riveros en el inicio del encuentro. De esta forma, el equipo crema llegó a los 18 puntos y se ubica en la segunda casilla, a dos del líder Alianza Lima, que recibe este sábado a Mannucci en La Victoria.

Es importante mencionar que Sebastián Britos y Rodrigo Ureña no viajaron con el plantel al norte del país debido a que todavía no están totalmente recuperados y el técnico prefirió no arriesgarlos. Esto significa que el portero Diego Romero será el encargado de defender el arco merengue en Sullana. Por otro lado, se conoció que Alex Valera regresará al once titular luego de que cumpliera con sus fechas de suspensión.

El once que alista Bustos es el siguiente: Diego Romero; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera. En lo que va del Clausura, de las cuatro salidas a provincia, Universitario ha acumulado tres empate y una derrota. La única caída fue ante Melgar en Arequipa.

Cabe destacar que, en la previa del partido, Fabián Bustos se refirió al posible fichaje de Raúl Ruidíaz. “La dirigencia hizo todo lo posible. Hablé varias veces con Raúl. Él quería (llegar la ‘U’), hizo un esfuerzo grande. Lo que pasó es que no lo dejaron salir”, apuntó. “Él hizo el esfuerzo y el club también hizo el esfuerzo. Para el próximo año es una posibilidad porque termina contrato en diciembre”, agregó.

Alianza Atlético, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 2-0 a Sport Boys en Sullana, por la pasada jornada del Torneo Clausura 2024. Los ‘churres’ gracias a un gol de Néstor Fernández y un autogol de Christian Ramos. De esta forma, consiguieron su tercer triunfo en el certamen y llegaron a los 14 puntos. Una victoria ante la ‘U’ colocaría a la institución piurana en la parte alta de la tabla. ¿Lo logrará?

Universitario: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 24/08/24 Universitario 1-0 César Vallejo Liga 1 - Clausura 20/08/24 Cusco FC 1-1 Universitario Liga 1 - Clausura 16/08/24 Universitario 3-1 Garcilaso Liga 1 - Clausura 11/08/24 Sport Huancayo 1-1 Universitario Liga 1 - Clausura 04/08/24 Universitario 1-0 UTC Liga 1 - Clausura

Alianza Atlético: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 24/08/24 Alianza Atlético 2-0 Sport Boys Liga 1 - Clausura 19/08/24 César Vallejo 0-0 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura 15/08/24 Alianza Atlético 1-1 Cusco FC Liga 1 - Clausura 10/08/24 Garcilaso 0-1 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura 05/08/24 Alianza Atlético 1-1 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura

Universitario vs Alianza Atlético: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 05/04/24 Universitario 1-0 Alianza Atlético Liga 1 - Apertura 03/07/23 Universitario 2-0 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura 14/05/23 Alianza Atlético 3-1 Universitario Liga 1 - Apertura 30/09/22 Alianza Atlético 2-2 Universitario Liga 1 - Clausura 07/05/22 Universitario 3-1 Alianza Atlético Liga 1 - Apertura

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Atlético?

Universitario enfrentará a Alianza Atlético en Sullana este domingo 15 de septiembre. El inicio del compromiso está programado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.





¿En qué canales ver Universitario vs Alianza Atlético?

Por la fecha 10, Universitario vs. Alianza Atlético será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





¿Dónde se jugará el Universitario vs Alianza Atlético?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR