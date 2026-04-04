Este sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. (horario peruano), vs. chocaron por la . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental de Ate fue el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: ver transmisión gratis vía Liga 1 MAX
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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