vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX y DIRECTV, mientras que los aficionados podrán acceder a las plataformas de streaming asociadas. Liga 1 MAX, a través de DIRECTV, es otra de las alternativas donde esté disponible la transmisión. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina comenzará a las 10:00 p.m., y en México a las 7:00 p.m.

Alianza Lima vs. Universitario: ver transmisión por Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @universitario1924)
Alianza Lima vs. Universitario: ver transmisión por Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @universitario1924)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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