El hombre clave de Alianza Lima, hoy, es Hernán Barcos. El ‘Pirata’ se ha convertido en la pieza angular del equipo con 13 goles y ocho asistencias desde que llegó al Perú para ponerse la blanquiazul en el 2021. Con sus 38 años, el argentino ha podido vestir la camiseta de 17 equipos de 10 ligas distintas, por lo que su experiencia ha sido fundamental para el plantel de Carlos Bustos.

Precisamente, este domingo disputará un nuevo duelo ante Universitario de Deportes. El ‘9′ estará presente en busca del gol y de una victoria, pues de los cuatro clásicos que ha jugado en su carrera ha ganado dos y solo anotó en una oportunidad.

Equipo País Temporada Racing Club Argentina 2004-2005 Guaraní Paraguay 2005-2006 Olmedo Ecuador 2006-2007 Estrella Roja Serbia 2007-2008 Huracán Argentina 2008 Shanghái Shenhua China 2009 Shenzhen Kaisa FC China 2009 Liga de Quito Ecuador 2010-2011 Palmeiras Brasil 2012-2013 Gremio Brasil 2013-2014-2015 Tianjin Jinmen Tiger China 2015 Sporting de Lisboa Portugal 2015-2016 Vélez Sarsfield Argentina 2016-2017 Liga de Quito Ecuador 2017-2018 Cruzeiro Brasil 2018 Atlético Nacional Colombia 2019 Bashundhara Kings Bangladesh 2020 Alianza Lima Perú 2021-2022

Barcos ya sabe lo que es disputar clásicos en la Liga 1. Llegó la última temporada a nuestro país para disputar la Liga 2, pero, finalmente, el elenco ‘grone’ pudo continuar en la Primera División, y el delantero tuvo la oportunidad de enfrentarse a los merengues en el clásico peruano. Eso sí, en aquella oportunidad no hubo hinchas en las tribunas y se jugó en cancha neutral: el estadio Nacional.

La primera vez

Domingo 18 de agosto. El ‘Coloso de José Díaz’ abrió sus puertas para un nuevo enfrentamiento entre la ‘U’ y Alianza, después de año y medio por la pandemia de COVID-19. El plantel de Carlos Bustos arrancó con Angelo Campos, Jefferson Portales, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Edgard Benítez, Ricardo Lagos; Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

Mientras que el elenco de Ángel Comizzo formó con José Carvallo, Brayan Velarde, Federico Alonso, Nelinho Quina, Alexander Succar, Gerson Barreto, Armando Alfageme, Nelson Cabanillas; Hernán Novick, Alberto Quintero y Alex Valera.

El partido se puso a favor de los blanquiazules a los 33 minutos, cuando Ricardo Lagos definió de cabeza por encima de Carvallo. El segundo gol llegó a los 90′, gracias a Nelson Cabanillas, que puso el empate, hasta que en último minuto (90′+5) Axel Moyano sentenció para los blanquiazules que ganaron el partido con un hombre menos, tras la expulsión de Jefferson Portales a los 62′.

El último enfrentamiento entre los compadres se desarrolló en el Estadio Nacional el 18 de agosto del 2021. Alianza Lima se impuso por 2-1 sobre Universitario de Deportes, los goles aliancistas fueron convertidos por Ricardo Lagos y Axel Moyano y para los merengues convirtió Nelson Cabanillas. (Foto difusión)

¿Y el ‘Pirata’? En aquel partido, Hernán tuvo la oportunidad de anotar hasta en seis oportunidades, pero no lo consiguió. La más clara fue en el minuto 30, tras una transición rápida entre Aldair y Concha que le permitió al argentino recibir un centro y cabecear. Su lanzamiento chocó en el palo.

Partido Fecha Minutos Universitario 1-2 Alianza Lima 18/08/21 90’

Es por ello que este domingo en el estadio Monumental, con la motivación de tener a la hinchada en contra, Barcos saldrá a buscar ese gol que no quiso entrar el año pasado y a cobrarse los clásicos que no pudo disputar, en los que estuvo y no jugó y las anotaciones que no le salieron. Pues, a lo largo de sus casi 20 años de carrera como futbolista profesional solo ha participado de cuatro partidos de esta magnitud. Eso sí, con dos victorias. ¿Será esta una más?

Derbi Eterno de Belgrado

En su paso por Serbia en las temporadas 2007 y 2008 a Hernán Barcos le tocó vestir la camiseta de uno de los grandes de dicho país: Estrella Roja. En este periodo de tiempo, el ‘Pirata’ pudo ser parte de tres clásicos, pero solo jugó uno, precisamente cuando recién llegó a la Super Liga.

Partido Fecha Minutos Partizan 2-2 Estrella Roja 29/09/07 8’ Estrella Roja 4-1 Partizán 01/03/08 Suplente / no jugó Partizan 1-1 Estrella Roja 05/04/08 No convocado

En su sexto partido le tocó enfrentar a Partizan e ingresó al minuto 82 por Nenad Jestrovic. Disputó ocho minutos del empate por 2-2 con goles de Ognjen Koroman (32′ y 75′) para los rojos, mientras que Stevan Jovetic (67′) y Almami Moreira (78′) marcaron para los locales. Posteriormente, apareció en lista, pero no jugó. Y el último, antes de partir a Argentina, no fue convocado.

Clásico colombiano

El 2019, ha sido la temporada en la que Hernán Barcos más clásicos pudo disputar. El ‘Pirata’ representaba a Atlético Nacional y pudo enfrentar al América de Cali en dos oportunidades. Siempre de titular. ¿El saldo? una derrota por 2-1 y una victoria por 2-0, con gol a los 77 minutos, en un partido donde el argentino volvía a ser titular, tras perderse el partido de una fecha antes del clásico popular.

Partido Fecha Minuto Goles América de Cali 2-1 Atlético Nacional 20/10/2019 63′ - Atlético Nacional 2-0 América de Cali 28/04/2019 90′ 1

Cabe destacar que el ‘Pirata’ disputó 48 partidos con el cuadro de Medellín y anotó 14 goles. Eso sí, esos registros no le valieron para continuar en el equipo y tuvo que partir a Bangladesh, en el continente asiático. Ya luego pegó la vuelta a Sudamérica, específicamente a Alianza Lima, donde este domingo busca escribir una nueva historia en el clásico del fútbol peruano.

7

















Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor

TE PUEDE INTERESAR