La final de la Liga 1, que se celebró en el estadio Alejandro Villanueva, este miércoles 8 de noviembre, se pintó de color crema. El equipo dirigido por Jorge Fosatti derrotó a Alianza Lima por 2-0, logrando así coronarse campeón del fútbol peruano después de una década. Uno de los principales protagonistas de Universitario de Deportes fue José Carvallo, el portero merengue, quien expresó sus emociones con lágrimas de gratitud hacia su familia por su apoyo. Además, el arquero también rememoró su tiempo en el club estudiantil y anunció que este fue su último clásico.

El guardameta expresó que ha experimentado tanto momentos maravillosos como desafiantes durante su tiempo en el club, pero considera que el reciente campeonato ganado es un logro de gran magnitud: “Me ha tocado vivir hermosos momentos con esta institución, momentos difíciles, pero hoy la alegría es muy grande. Agradecer a toda mi familia”,

El futbolista aprovechó en reiterar su hinchaje por la U, rememorando la ocasión en la que experimentó la derrota y el desánimo al perder una final, la cual le resultó difícil de aceptar. Sin embargo, considera que su participación en el reciente partido fue una nueva oportunidad otorgada por el destino. Finalmente, reveló que no continuará en el club el próximo año.

“Que la U lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”, concluyó Carvallo.





Alianza Lima vs. Universitario: lo que se les viene

Después de una extensa fase regular en la Liga 1 Betsson 2023, y con dos los equipos que disputaron la final por el campeonato nacional, también se ha determinado sus pases a la Copa Libertadores 2024. Ahora, tras la final, se resolvió que Universitario representará como Perú 1 y Alianza Lima como Perú 2.

Eso sí, tanto ‘blanquiazul’ como ‘cremas’, que ya tienen un lugar en la fase de grupos del certamen continental mencionado, tendrán una fuerte inyección económica pensando en la próxima temporada y los planes deportivos que tienen cada uno. Esta es la tercera clasificación al hilo a esta instancia para los de La Victoria, mientras que los ‘merengues’ regresan tras su última participación en el 2021 –en el 2022 se quedaron en la Fase 2–.





