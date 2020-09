Universitario de Deportes vs. Alianza Universidad protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada 10 del Torneo Apertura. El choque entre cremas y huanuqueños definirá al líder provisional del campeonato, posición que mantuvo el conjunto de Ronny Revollar durante las primeras seis fechas.

Para este encuentro los visitantes podrían contar nuevamente con Jack Durán, quien ya se encuentra totalmente recuperado después de ser sometido a una operación en su pierna izquierda, aunque todavía no está al 100%, según señaló en diálogo con DIRECTV.

“Desde el lunes he empezado a hacer trabajos en campo, me siento bien, sin ningún dolor y apto para la alta competencia. De momento, no doy 90 minutos por lo que físicamente no estoy bien, y si juego o no ante la ’U’ dependerá del entrenador”, precisó.

El volante de 28 años se manifestó en la previa de este trascendental encuentro, mostrándose optimista de que puedan conseguir los tres puntos ante el conjunto merengue. “Me veo puntero el lunes. Este equipo puede llegar lejos y cumplir las metas”, agregó.

Finalmente, Durán resalto las virtudes del elenco conducido por Ángel David Comizzo, que desde el reinicio del campeonato logró sumar siete de diez puntos en disputa.

“La ’U’ después de la pandemia ha venido jugando bien, tienen un buen plantel y en un contragolpe te pueden ‘matar’ y tenemos que estar atentos a eso”, finalizó.

