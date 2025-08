Sobre los 47′ minutos del primer tiempo, el árbitro Kevin Ortega cobró penal para Universitario de Deportes, luego de que el balón pegó en la mano de Benjamín Ampuero, defensa de Alianza Universidad, tras un centro de Matías di Benedetto en el área. Alex Valera se paró frente a la pelota, le pegó fuerte a la izquierda y el portero Pedro Ynamine atajó el remate; el rebote lo tomó el mismo Valera, quien esta vez sí anotó, pero el juez no validó el gol. ¿Qué pasó? Según los reportes desde Huánuco en la transmisión de L1 MAX, Kevin Ortega le dijo a Alex Valera “tira y se acaba”, porque estaban en los descuentos del primer tiempo y no había tiempo para más. Por ello, la segunda jugada en el penal, tras el rebote de Ynamine, ya no contaba para el árbitro.

SOBRE EL AUTOR Gabriel Casimiro Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.