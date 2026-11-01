Universitario vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura. (Video: U TV)
Universitario vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura. (Video: U TV)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 15 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 Max, disponible en DIRECTV y Movistar TV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:30 p.m. en Perú. El compromiso se disputará este domingo 1 de noviembre en el Estadio Mansiche.

Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO: ver transmisión Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar TV. (Video: Universitario)
Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO: ver transmisión Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar TV. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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