Universitario vs. Ayacucho FC por Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Universitario vs. Ayacucho FC por Clausura. (Diseño: Christian Marlow)

vs. juegan (EN VIVO| EN DIRECTO) por la fecha 15 del 2025. ¿Dónde ver? Para seguir la transmisión de este partido debías estar conectado a la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming en Movistar TV App. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Universitario vs. Ayacucho FC. (Video: L1MAX)
Universitario vs. Ayacucho FC. (Video: L1MAX)

TAGS RELACIONADOS