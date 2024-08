Si hay alguien que se ha ganado a pulso el cariño de la gente de Arequipa, es sin duda Bernardo Cuesta. Desde su llegada a FBC Melgar a mediados de 2012, el delantero argentino se ha cansado de romper las redes y, tras el gol que le anotó a Sporting Cristal en el Estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2024, aumentó su registro a 190 tantos con camiseta rojinegra para ser el segundo máximo goleador del club y quedar a solo 7 de Eduardo ‘Patato’ Márquez, quien brilló en el ‘Dominó' en la década de los 60. ‘Berni’, como lo llaman de cariño, es considerado ídolo por los hinchas del ‘León del Sur’ y el máximo referente de la institución en los últimos años.

La importancia de Cuesta en Melgar ha ido creciendo con el paso de las temporadas. Luego de varias idas y vueltas, el atacante nacido el 20 de diciembre de 1988, en la comuna de Álvarez, en Rosario (Argentina), decidió no moverse más de Arequipa desde 2021 y, actualmente, es el capitán del equipo. Además, ‘Berni’ le dio el segundo título de Primera División al club en el 2015, con un recordado gol sobre el final a Cristal en la ‘Ciudad Blanca’. Además, según gente que sigue al equipo y que ha estado cerca del club, su influencia va más allá de lo que pueda hacer en el campo y es un modelo a seguir para los jóvenes que sueñan con debutar en el fútbol profesional con los rojinegros.

Los registros de Bernardo Cuesta en Melgar

Bernardo Cuesta llegó a Melgar para romper distintos récords. Con 190 goles en 383 partidos jugados con el cuadro rojinegro, el delantero es el máximo goleador del equipo en la era profesional y el segundo en la historia del club, muy cerca de los 197 que tiene ‘Patato’ Márquez. Es la temporada número 11 en la que ‘Berni’ se enfunda la camiseta del conjunto arequipeño y sigue ampliando sus estadísticas. Su mejor año en cuanto a goles convertidos fue en el 2019, cuando anotó 31 dianas en 44 encuentros disputados (entre torneo local, Copa Libertadores y Copa Sudamericana).

Temporada Partidos Goles 2012 11 7 2013 43 13 2014 42 18 2015 23 14 2016 50 22 2018 34 14 2019 44 31 2021 27 15 2022 48 22 2023 36 20 2024 25 14 TOTAL 383 190

¿Qué significa Bernardo Cuesta dentro de Melgar?

Para conocer más sobre la influencia de Bernardo Cuesta en el equipo arequipeño, Depor se contactó con el periodista Arturo Arana, hincha de Melgar y que también trabajó en el área de prensa del club. “Cuando llegó recuerdo que dentro de la prensa e hinchas habían más dudas que certezas porque no tenía buen promedio en Tiro Federal y no era un delantero top, además, el biotipo no lo ayudaba mucho. Pero apenas llegó hizo dos goles en su debut, la gente comenzó a engancharse mucho con él. Ese 2012 en el último partido con Alianza hace uno o dos goles, pero lo celebra de manera tan eufórica que termina contagiando a la hinchada”, dijo.

“En el 2013, a pesar de que es uno de los años que tiene con menor cantidad de goles, la gente no perdió confianza en él y ya iba mostrando el tema del cariño y apego a la ciudad. En ese año nace en una página lo del famoso “Bernardocuestismo”. En el 2014 ya se muestra como un jugador más consolidado y en el 2015, con el gol del campeonato, termina haciéndose un referente para los chicos”, añadió.

Además, contó cómo el delantero se fue volviendo un referente de Melgar con el paso de los años. “Cuando vuelve en el 2018 ya viene un jugador muchísimo más maduro, con más recorrido y relevancia dentro de la institución, más con el retiro del ‘Cachete’ (Zuñiga). Ese año me tocó entrar a trabajar en Melgar y ya se sentía. El hincha se desvivía por Bernardo Cuesta. Se fue ganando poco a poco el corazón y el respeto de los hinchas, y a nivel de grupo mucho más”, comentó.

“Hoy en día es el capitán de muchos chicos que han crecido viéndolo desde las menores, las academias o quizás desde su casas, porque no muchos son formados en Melgar desde tan chicos. Él iba mucho a los partidos de menores a verlos y una vez, tras una expulsión, se mete al final del partido a discutir con el árbitro. Tiene ese grado de compromiso con la camiseta. Los que les toca compartir camerino hoy en día ven en él a una persona que no los va a dejar solos jamás y que siempre va a estar presto por los compañeros y por la institución. No solo es capitán de un partido, sino de un barco entero”, indicó.

Bernardo Cuesta es uno de los máximos goleadores del fútbol peruano. (Foto: GEC)

Bernardo Cuesta y su calidad de ídolo en Melgar

Depor también conversó con el periodista Alan Mayta, de Exitosa Deportes, quien se refirió al cariño que tienen los hinchas del conjunto arequipeño por Bernardo Cuesta. “Es ídolo total. Creo que la historia de Melgar se puede dividir en diferentes partes. El primer ídolo rojinegro es Eduardo ‘Patato’ Márquez, en la Copa Perú de los 60 e inicios de los 70. Después del 71 al 81 pasamos a los campeones con Genaro Neyra a la cabeza y ahora esta última década es Bernardo Cuesta, es la referencia máxima, más allá que ‘Cachete Zúñiga’ también pueda tener un espacio”, explicó.

“Creo que Bernardo (Cuesta) desde que llegó muy joven acá comenzó a marcar goles y se metió al bolsillo al hincha, aunque no solo con goles sino también con actitud, siempre se ha identificado con Melgar y ha estado con la hinchada. Hace unas fechas (contra la ‘U’) le hicieron un ‘tifo’ y fue muy emocionante hasta para el mismo Bernardo, porque el siente que el cariño que le ha dado a Melgar es bien retribuido. Se lo ha ganado a pulso. Es uno de los íconos de este Melgar”, expresó.

Algunos se preguntan si Cuesta ya es el máximo ídolo de la historia de Melgar, o si puede llegar a serlo. Mayta explica la situación. “Ídolo extranjero y no nacido en Arequipa, es definitivamente el más grande. Lo que pasa es que el primer ídolo es ‘Patato’ Márquez, e inclusive es arequipeño, y aquí en Arequipa son regionalistas al 100 %. También están Genaro (Neyra), Cachete (Zúñiga) y Bernardo (Cuesta) es uno de los ídolos que van a permanecer en el corazón de los hinchas. Es uno de los íconos y ahora que se va a quedar unos años más, y que todo apunta que se va a retirar acá, eso lo va a hacer más especial”, aclaró.

Mientras que Wilfredo Dueñas, periodista que sigue de cerca la actualidad de los rojinegros, aseguró que “‘Berni’ es considerado ídolo. Todos dicen que él nació para jugar en Melgar, porque a donde fue, quizá no le fue tan bien como cuando se pone la camiseta de Melgar. Es muy querido por la garra y entrega que tiene cada vez que juega”, comentó. Sobre qué en qué nivel de ídolo se encuentra Cuesta, señaló que Eduardo Márquez sigue estando por encima del resto. “‘Patato’ es el más grande. Quizá pueda alcanzar a ‘Cachete’ y Neyra, pero a ‘Patato’ difícil, aunque está en camino”, agregó.

Por su parte, Arana también dio su punto de vista al respecto: “Con el respeto y cariño que le tiene uno a Neyra y ‘Cachete’, creo que ya está un escalón más allá de ellos. Lo de ‘Patato’ va por el tema de ser un poco más tradicional, por la historia y porque estuvo en Melgar desde la segunda del Cercado de Arequipa. Llegó a los 16 años y no se va nunca, a pesar de que otros equipos lo quisieron. Siento que ‘Bernie’ puede llegar a ser el ídolo máximo, si ya no lo es. Le falta un poco más de mística y lo va a conseguir en el momento en que le toque retirarse. Muchas veces cuando lo tienes, no lo extrañas todavía”, manifestó.





