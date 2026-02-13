vs. chocan por el de la Liga 1 2026. ¿En qué canales se verá la transmisión? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las opciones de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Movistar TV App, DGO, Claro Video y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora iniciará la transmisión? El choque está pactado para este viernes 13 de febrero desde las 08:30 p.m. Sigue todos los detalles en Depor.

Previa Universitario vs. Cienciano (Video: L1 MAX)
Previa Universitario vs. Cienciano (Video: L1 MAX)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS