Universitario vs. Cienciano juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV, DGO, Claro TV, Best Cable, Zapping y Fanatiz por la décima sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el lunes 20 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Universitario llega a este partido después de perder por 1-0 ante Botafogo, en el duelo válido por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. Si bien la ‘U’ fue claro dominador y llevó las riendas del encuentro, no fue capaz de traducirlo en situaciones de peligro en la portería rival. Así pues, en un error defensivo de Matías Di Benedetto, Jeffinho quedó mano a mano con Sebastián Britos y marcó el único tanto a los 77′.

Este resultado catapultó todas las posibilidades de los cremas de clasificar a los octavos de final del certamen continental, por lo que solo tienen la opción de pasar a los play-offs de la Copa Sudamericana. Por otro lado, en cuanto al campeonato local, el triunfo del sábado de Sporting Cristal sobre Unión Comercio (4-1) obliga a los de Ate a llevarse los tres puntos de Cusco este lunes.

Cienciano, por su parte, llega a este partido después de vencer por 1-0 a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la pasada fecha 15 del Torneo Apertura 2024. Los dirigidos por Óscar Ibáñez aprovecharon la ocasión más importante que tuvieron y Carlos Garcés firmó el tanto de la victoria a los 81′. Si bien el ‘Papá’ está a mitad de tabla, un triunfo los colocaría en una zona expectante pensando en el Clausura y el acumulado.

Hablan los protagonistas

Tras la caída ante Botafogo, Edison Flores tomó la palabra y sostuvo que Universitario sometió a su rival durante gran parte del encuentro, pero no fueron capaces de llevarlo al marcador. “Jugamos de igual a igual, sometimos a un buen rival, pero es parte del partido que se da. No pudimos conseguir el triunfo, pero me voy con la entrega de todos mis compañeros. Creo que la actitud y muchas mas cosas hay que resaltar en el equipo”, manifestó.

Por otro lado, Jorge Murrugarra valoró la fortaleza del grupo ante la adversidad y apuntó al duelo con Liga de Quito, donde definirán su pase a la Copa Sudamericana. “El grupo está muy bien, está muy unido, se nos vienen más finales, iremos a buscar a Quito el partido, se vienen partidos difíciles pero vamos a ir con todas las ganas de ganarlo”, opinó.

En la vereda de enfrente, Jordan Guivin, volante de Cienciano y exjugador de Universitario, reconoció que existe una motivación extra cuando les toca afrontar este tipo de retos. “Siempre es lindo jugar contra un equipo grande, más como la ‘U’, que va a venir a dar todo, pero nosotros nos estamos preparando para lograr el triunfo”, declaró en Cienciano TV.

Universitario: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Copa Libertadores 16/05/24 Universitario 0-1 Botafogo Liga 1 12/05/24 Universitario 4-1 Sporting Cristal Copa Libertadores 07/05/24 Universitario 1-1 Junior Liga 1 03/05/24 ADT 2-0 Universitario Liga 1 28/04/23 Universitario 6-0 Comerciantes Unidos

Cienciano: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 13/05/24 Alianza Atlético 0-1 Cienciano Liga 1 03/05/24 Cienciano 1-1 César Vallejo Liga 1 27/04/24 Cusco FC 2-0 Cienciano Liga 1 19/04/24 Cienciano 0-2 Deportivo Garcilaso Liga 1 12/04/24 Sport Huancayo 1-2 Cienciano

Universitario vs. Cienciano: últimos partidos

12TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 22/06/23 Cienciano 1-1 Universitario Liga 1 24/03/23 Universitario 3-0 Cienciano Copa Sudamericana 09/03/23 Universitario 2-0 Cienciano Liga 1 07/08/22 Cienciano 1-0 Universitario Liga 1 12/03/22 Universitario 1-1 Cienciano

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cienciano?

El encuentro entre Universitario y Cienciano está programado para el lunes 20 de mayo desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a la 7:00 p.m.; mientras que en España a las 3:00 a.m. del martes 21.

¿En qué canal ver Universitario vs. Cienciano?

El partido entre Universitario y Cienciano se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde juegan Universitario vs. Cienciano?





