Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura con transmisión de L1 Max, DIRECTV, Movistar TV y DIRECTV. (Foto: Composición Depor)
Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura con transmisión de L1 Max, DIRECTV, Movistar TV y DIRECTV. (Foto: Composición Depor)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 8 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX y DIRECTV, mientras que los aficionados podrán acceder a las plataformas de streaming asociadas. Liga 1 Max, a través de DIRECTV, es otra de las alternativas donde esté disponible la transmisión. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este sábado 05 de septiembre en el Estadio Monumental de Ate. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina comenzará a las 10:30 p.m., y en México a las 7:30 p.m.

Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura con transmisión de L1 Max, DIRECTV, Movistar TV y DIRECTV. (Video: @universitario)
Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura con transmisión de L1 Max, DIRECTV, Movistar TV y DIRECTV. (Video: @universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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