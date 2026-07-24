Universitario se alista para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Universitario)
Universitario se alista para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Universitario)
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Universitario se alista para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Universitario)

  • Universitario se alista para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Universitario)
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    Universitario se alista para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Universitario)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
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    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Héctor Fértoli. (Foto: @Universitario)
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    Héctor Fértoli. (Foto: @Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
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    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)

  • José Rivera. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
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    José Rivera. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

  • Álex Valera. (Foto: GEC)
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    Álex Valera. (Foto: GEC)

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Luego de arrancar con el pie derecho en el Torneo Clausura y vencer a ADT en Tarma, quiere extender ese buen momento esta noche ante en el Estadio Monumental. El rival tendrá dos viejos conocidos: Javier Rabanal en el banco y Miguel Silveira dentro del campo, ambos con pasado reciente en tienda crema en el Torneo Apertura. De hecho, Héctor Cúper está enfocado en repetir el mismo equipo que ganó 2-1 en el debut, y dejará a la expectativa a Gianluca Lapadula, Edison Flores, Adrián Quiroz, Jesús Castillo y el argentino Juan Requena, quienes ingresaron en la victoria en Tarma. Conoce la posible formación de Universitario para su primer partido del Torneo Clausura en su recinto de Ate.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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