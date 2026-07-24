vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX pasará el encuentro a través de su versión de streaming en el servicio de Liga 1 MAX, en todo el territorio peruano. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 24 de julio desde la 8:30 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario vs. Cusco se enfrentan por el Torneo Clausura 2026 vía L1 Max, DIRECTV y DGO. (Video: @Universitario)
Universitario vs. Cusco se enfrentan por el Torneo Clausura 2026 vía L1 Max, DIRECTV y DGO. (Video: @Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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