Gol de Matías de Benedetto puso el 1-1 del Universitario vs LDU. (Video y Foto: Universitario)
Gol de Matías de Benedetto puso el 1-1 del Universitario vs LDU. (Video y Foto: Universitario)

El Estadio Monumental ha sido escenario de un encuentro que para muchos podría considerarse amistoso, pero que tiene todas las características para parecer uno oficial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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