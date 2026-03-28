Gol de Sekou Gassama puso el 2-1 del Universitario vs LDU. (Foto y video: Universitario)
Gol de Sekou Gassama puso el 2-1 del Universitario vs LDU. (Foto y video: Universitario)

La espera ya estaba desesperando a toda la hinchada merengue, pero la gran apuesta ofensiva de esta temporada por fin despertó con un rugido ensordecedor en el plano internacional. Cuando las papas quemaban y los cuestionamientos llovían sin piedad por su prolongada ausencia en las recientes fechas del campeonato local, el imponente delantero senegalés decidió silenciar a todos sus críticos de la mejor manera posible: mandando la pelota al fondo de la red. Tras un centro de que llegó por la banda derecha hasta dentro del área, el delantero logró controlar adecuadamente el balón y meter la pelota en las redes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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