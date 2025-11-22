Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Quieren el invicto! Alineación probable del Universitario vs Los Chankas por la Liga 1
¡Quieren el invicto! Alineación probable del Universitario vs Los Chankas por la Liga 1
Jorge Fossati no se guardará nada en la última fecha del Torneo Clausura, pese a ya tener el título embolsado y haber celebrado durante varios días, aún le queda el sueño de acabar el campeonato en calidad de invicto.
Alineación de Universitario vs Los Chankas por la última fecha de la Liga 1 2025. (Foto: Universitario)
Alineación de Universitario vs Los Chankas por la última fecha de la Liga 1 2025. (Foto: Universitario)
1 / 12
Alineación de Universitario vs Los Chankas por la última fecha de la Liga 1 2025. (Foto: Universitario)
A pesar de ya haber sentenciado el tricampeonato, Universitario de Deportes tiene una meta clara, y no es la Copa Libertadores pues es el único clasificado de manera directa a la Fase de Grupos, si no que es un récord que quiere imponer en el fútbol peruano. Terminar invicto en el Torneo Clausura 2025 es el objetivo en el que tienen los ojos bien puestos y por eso Jorge Fossati no va a guardarse nada, así sea la última fecha. La única modificación aparecería en el frente de ataque, donde buscará darle descanso a Álex Valera y en su lugar pondrá a José Rivera.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.