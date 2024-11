Quedan pocas horas para que Universitario de Deportes enfrente a Los Chankas y, de esta manera, se defina el desenlace de la Liga 1 2024, donde los cremas tienen la primera opción para coronarse bicampeones en el año de su centenario, o Alianza Lima podría forzar los play-offs. Ante esto, luego del último entrenamiento en el Estadio Talavera (Andahuaylas), Fabián Bustos afinó la oncena que dispondrá contra los dirigidos por César Vaioli y solo hará una variante respecto al equipo que paró frente a Cienciano: Segundo Portocarrero tomará la posta de Nelson Cabanillas. Esto, por supuesto, no es una casualidad, sino algo que el entrenador argentino lo ha aplicado a lo largo de la temporada cada vez que la ‘U’ jugó en condición de visitante.

Si revisamos los números, Portocarrero fue titular en 11 partidos de los 16 que Universitario jugó fuera del Estadio Monumental en la Liga 1 2024, mientras que Cabanillas solo arrancó en cinco. Más allá de que el ecuatoriano perdió terreno en la segunda parte del año y quedó relegado como una pieza recambio, es cierto que Bustos apeló a sus características en compromisos donde se iba a encontrar con un contexto muy diferente al que normalmente está acostumbrado en su recinto en Ate.

Torneo Fecha Partido Minutos jugados Apertura 10/02/2024 Alianza Lima 0-1 Universitario 61′ Apertura 24/02/2024 UTC 0-0 Universitario 90′ Apertura 08/03/2024 Deportivo Garcilaso 2-2 Universitario 90′ Apertura 30/03/2024 César Vallejo 0-0 Universitario 81′ Apertura 13/04/2024 Sport Boys 1-2 Universitario 90′ Apertura 19/04/2024 Unión Comercio 1-2 Universitario 64′ Apertura 20/05/2024 Cienciano 0-0 Universitario 82′ Clausura 20/08/2024 Cusco FC 1-1 Universitario 90′ Clausura 15/09/2024 Alianza Atlético 0-3 Universitario 64′ Clausura 29/09/2024 Comerciantes Unidos 0-2 Universitario 76′ Clausura 23/10/2024 Sporting Cristal 1-2 Universitario 80′

Los partidos de Segundo Portocarrero siendo titular con Universitario de visitante.

Segundo Portocarrero registra una asistencia y un gol en la Liga 1 2024. (Foto: Liga 1)

En ese sentido, no sorprende que ‘Porto’ vuelva a ser de la partida frente a Los Chankas, sobre todo si consideramos que de los 11 duelos de visitante en donde fue titular, cinco se dieron en ciudades con altitud, algo que también ocurrirá esta tarde en los 2926 m.s.n.m. de Andahuaylas. Si solo nos enfocamos en el aspecto físico, se encuentra en mejor estado que ‘Caba’ para resistir un partido en esas condiciones. Ya lo hizo contra UTC, Deportivo Garcilaso, Cienciano, Cusco FC y Comerciantes Unidos.

Por otro lado, en cuanto los resultados que cosechó la ‘U’ de visitante con Portocarrero en la oncena, obtuvo cinco triunfos, cinco empates y una derrota, mientras que con Cabanillas dos victorias, dos igualdades y una caída. Entonces, pues, los números también respaldan la decisión de Bustos y este espera que la tendencia se mantenga en un encuentro tan importante como el de este domingo, donde podría ver materializado todo su trabajo en la obtención del título nacional.

Con respecto a los partidos de local, Cabanillas toma la ventaja con 11 titularidades en comparación a las seis de Portocarrero. Asimismo, recordemos que Universitario ganó sus 17 duelos en el Estadio Monumental por la Liga 1 2024, por lo que el registro quedó en verde con ambos futbolistas. Eso sí, Bustos confió más en el carrilero nacional durante el Torneo Clausura, priorizando su buen pie para la asociación y su precisión para conectarse con el interior izquierdo. Eso sí, no está de más señalar que el ecuatoriano fue titular en los seis compromisos de los cremas en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Torneo Fecha Partido Minutos jugados Apertura 03/02/2024 Universitario 1-0 Atlético Grau 45′ Apertura 28/04/2024 Universitario 6-0 Comerciantes Unidos 90′ Clausura 13/07/2024 Universitario 6-0 Carlos A. Mannucci 62′ Clausura 26/07/2024 Universitario 2-1 Alianza Lima 77′ Clausura 04/08/2024 Universitario 1-0 UTC 61′ Clausura 16/08/2024 Universitario 3-1 Deportivo Garcilaso 46′ Clausura 24/08/2024 Universitario 1-0 César Vallejo 57′ Clausura 18/09/2024 Universitario 3-0 Sport Boys 64′ Clausura 22/09/2024 Universitario 1-0 Unión Comercio 68′ Clausura 19/10/2024 Universitario 2-1 ADT 61′ Clausura 27/10/2024 Universitario 3-1 Cienciano 72′

Los partidos de Nelson Cabanillas siendo titular con Universitario de local.

Nelson Cabanillas registra dos asistencias con Universitario en la Liga 1 2024. (Foto: Liga 1)

¿Qué esperar de Portocarrero en Andahuaylas?

Si revisamos nombre por nombre y línea por línea, es evidente que Universitario tiene un mejor equipo que Los Chankas y en un mano a mano cuenta con mayores posibilidades de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el partido se llevará a cabo en Andahuaylas y la altitud de la ciudad también será un rival a vencer, sobre todo si recordamos que los merengues jugaron ocho partidos en estas condiciones por la Liga 1 2024, consiguiendo un triunfo, cinco empates y dos derrotas. La única victoria que lograron en un contexto así fue en la fecha 13 del Torneo Clausura, cuando vencieron por 2-0 a Comerciantes Unidos en Cajabamba.

Más allá de este factor que no puede pasarse por alto, el cuadro estudiantil llega con su plantel completo, sin suspendidos ni lesionados. Bustos es un entrenador que no cambia mucho su alineación y la conformación de su 3-5-2 prácticamente sale de memoria, con una columna vertebral que recuperó la memoria contra Cienciano y se mostró firme para llegar sin dudas al encuentro de hoy. En ese sentido, la titularidad de Segundo Portocarrero lo obliga a mejorar en las facetas del juego donde ha cojeado a lo largo de la temporada.

Segundo Portocarrero llegó a Universitario cedido de Barcelona SC. (Foto: Liga 1)

El futbolista de 28 años es veloz y tiene las condiciones para ganar en el uno contra uno si le ofrecen el espacio para correr. Sin embargo, cuando no tiene margen para ir hacia adelante, suele enredarse en sus propias jugadas y su poca capacidad para asociarse con claridad complica la labor del volante interior que se posiciona en su sector, en este caso Jairo Concha. Así pues, el ecuatoriano tiene la obligación de resolver mejor en cada una de sus participaciones, especialmente porque también tendrá que trabajar en las labores defensivas para contener las incursiones de Marlos Ruidías y José Miguel Manzaneda.

Lo más seguro es que no tengamos un partido tan abierto a favor de la ‘U’ como en el Torneo Apertura, donde Los Chankas recibió una goleada por 4-0. No obstante, si los de Fabián Bustos quieren reducir la tensión por la definición en simultáneo y evitar cualquier preocupación si el trámite se les complica, lo ideal sería que se adelanten en el marcador lo más pronto posible; eso sí, sin caer en la desesperación para evitar un desgaste innecesario por las condición de la ciudad. En esa misma línea, como los centros al área serán una variante ofensiva para generar peligro en campo andahuaylino, si Segundo Portocarrero no responde como se espera, Nelson Cabanillas queda a la expectativa como una alternativa para el complemento.

Fabián Bustos llegó a Universitario tras la salida de Jorge Fossati. (Foto: Universitario)





