Alianza Lima está concentrado en la última fecha del Torneo Clausura, pero, al mismo tiempo, ya empezó a pensar en la planificación del plantel de la próxima temporada. En ese sentido, Depor pudo conocer que la dirigencia blanquiazul llegó a un acuerdo con Jean Pierre Archimbaud, uno de los futbolistas más destacados de Melgar. ‘Chocherita’, quien este 2024 logró debutar en la Selección Peruana, se despedirá del ‘Dominó' al finalizar la campaña y se unirá a las filas del equipo de La Victoria. El vínculo sería por tres temporadas.

El mediocampista de 30 años está viviendo una de las mejores temporadas de su carrera. Los números lo demuestran: en 28 partidos en la Liga 1 (en 23 de ellos inició como titular), lleva 11 goles y una asistencia. Tiene una faceta más goleadora, en la que llega constantemente al área rival. Su buena campaña fue premiada con las convocatorias a la Blanquirroja y los minutos ante rivales como Colombia, Ecuador y Uruguay.

Se trata de un futbolista polifuncional que puede jugar en todo el mediocampo del equipo. Se caracteriza por su buena técnica y por su sacrificio y esfuerzo en la cancha. Tiene goles de cabeza y también con remates desde el área. Al ser Melgar un equipo ofensivo, con opciones de ataque por las bandas, Archimbaud suele llegar al área y espera un pase o que le quede el balón para poder anotar.

En agosto de 2024, Jean Pierre superó los 100 partidos con el ‘Rojinegro’, club al que llegó en el año 2022 después de vivir dos temporadas en Deportivo Municipal. Anteriormente pasó por equipos como Cusco FC, Juan Aurich, Ayacucho FC y UTC. Su carrera ha ido creciendo con el paso de los años y ahora es momento de que juegue en Alianza Lima, uno de los clubes más grandes del Perú.

Su debut en la Selección Peruana se produjo en el empate 1-1 con Colombia en el Estadio Nacional, en septiembre de 2024, por la jornada 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Esa noche reemplazó a Sergio Peña en los minutos finales del compromiso. Cabe recordar que, en ese momento, las cámaras no solo lo enfocaron a él, sino también a su padre, el periodista deportivo Lalo Archimbaud, quien se mostró muy emocionado desde las gradas de occidente.

Posteriormente, el técnico de la Bicolor, Jorge Fossati, lo utilizó 45 minutos en la caída por 1-0 ante Ecuador en Quito, y llegó a tener 10 minutos en el triunfazo por 1-0 ante Uruguay en Lima. Poco a poco se está ganando un espacio en el combinado patrio. Todo es mérito del esfuerzo que viene realizando y de su buen presente en el ‘Dominó'. El próximo año le espera un nuevo reto en La Victoria.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco FC?

Alianza Lima se medirá con Cusco FC el domingo 3 de noviembre. El inicio del encuentro está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cusco FC?

Por la fecha 17 del Torneo Clausura, Alianza Lima vs. Cusco FC será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. No te lo puedes perder.





TE PUEDE INTERESAR