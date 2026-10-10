vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 11 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX, además de DIRECTV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela, y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. El partido se disputará este sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario vs. Melgar: en qué canales ver y transmisión vía Liga 1 MAX. (Video: @universitario).
Universitario vs. Melgar: en qué canales ver y transmisión vía Liga 1 MAX. (Video: @universitario).
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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