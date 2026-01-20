vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por amistoso de pretemporada. ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el martes 20 de enero desde las 10:00 a.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador). ¿En qué canales se verá? Recuerda que la transmisión es exclusiva por el canal oficial de YouTube de Universitario de Deportes; sin embargo, se tiene que pagar una suscripción mensual para disfrutar del encuentro. Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.

Universitario vs. Melgar por amistoso. (Video: Universitario)
Universitario vs. Melgar por amistoso. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS