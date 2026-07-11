vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional de clubes previo a la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX no cuenta con los derechos exclusivos para transmitir este partido, pero sí se podrá ver en el canal oficial del club Universitario TV vía YouTube. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 11 de julio desde las 3:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

Universitario vs. Millonarios: ver transmisión gratis vía YouTube. (Video: @universitario)
Universitario vs. Millonarios: ver transmisión gratis vía YouTube. (Video: @universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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