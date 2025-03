Nuevamente, la Liga 1 nos brindó suspenso sobre la realización de un partido. En esta ocasión, el choque de Sport Boys vs. Universitario estuvo cerca de sufrir algunas modificaciones, pero finalmente se decidió el escenario: el estadio Nacional. Los rosados serán locales en el coloso José Díaz y -a falta de hacerse oficial- desde la administración del equipo del puerto apuntaron que ya están los documentos firmados para la realización del cotejo con público, en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2024.

“Hoy se ha firmado y tenemos partidos el domingo con doble hinchada. Contamos con autorización de DISEDE. Al principio era un tema de destrabar el asunto, pero se dieron las posibles soluciones y fue un trámite documentario interno con el IPD. Como club, vamos a tratar que no se repita, ahora solo queremos tener una sola posibilidad para jugar en un estadio”, contó Adrián Alcocer, administrador de Sport Boys.

Como se sabe, el estadio Miguel Grau (donde Boys es local) no cuenta con autorización para este tipo de partidos y, por esta razón, los rosados buscaron ir al estadio Nacional. Sin embargo, uno de los principales problemas que surgió fue el estado del campo, situación que ya se viene manejando en la interna.

“Están haciendo un reacondicionamiento al campo. Nos preocupa, pero hoy no tenemos otra opción. Estamos en contacto con el área encargada para tener el campo de la mejor manera. El estadio está dentro de la planificación, pero en este momento está difícil porque estamos metidos en otras cosas”, detalló Alcocer.

Por otro lado, el estado del campo de juego podría repercutir en el partido de la Selección Peruana ante Bolivia, el próximo jueves 20 de marzo. La bicolor recibirá a la escuadra altiplánica por la fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026 y, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también habían manifestado su preocupación.

Previamente, se pudo conocer también que desde la FPF solicitaron que no se juegue el Sport Boys vs. Universitario en el estadio Nacional, debido a que el mal estado del campo se hizo evidente en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Además, desde la entidad no contemplan mudar el partido ante Bolivia hacia el estadio Monumental.





¿Cuándo se jugará el Sport Boys vs. Universitario?

Tras la jornada del pasado fin de semana, Universitario de Deportes y Sport Boys volverán a tener actividad en unos días, cuando se enfrenten por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de marzo desde las 3:00 p.m. y todo está encaminado para que se juegue en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR