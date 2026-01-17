vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por amistoso de pretemporada. ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 17 de enero desde las 10:30 a.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador). ¿En qué canales se verá? Recuerda que la transmisión será exclusiva por el canal oficial de Youtube de Universitario de Deportes; sin embargo, se tiene que pagar una suscripción mensual para disfrutar del encuentro. Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.

Universitario vs. Sport Boys por amistoso | VIDEO: U
Universitario vs. Sport Boys por amistoso | VIDEO: U
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS