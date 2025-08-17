Alineación de Universitario de Deportes. (Foto: @Universitario)
depor

  • Alineación de Universitario de Deportes. (Foto: @Universitario)
  • Sebastián Britos. (Foto: Universitario)
  • Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)
  • Williams Riveros. (Foto: Liga 1)
  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
  • Hugo Ancajima. (Foto: Universitario)
  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
Luego de caer ante Palmeiras y quedar prácticamente fuera de carrera en octavos de final de la Copa Libertadores, está obligado a ganarle a para darle una alegría a sus hinchas y no perderle paso a Sporting Cristal, líder del . Sin Rodrigo Ureña y Andy Polo por lesión, Jorge Murrugarra y Hugo Ancajima serán las novedades en el equipo titular. Además, Anderson Santamaría y José Carabalí se meten al once por decisión técnica. Conoce a continuación la alineación que prepara Jorge Fossati para sacar los tres puntos en la altura de Huancayo.

