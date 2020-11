Fue un partido peleado y lleno de goles, como para el gusto del hincha peruano en este reinicio del campeonato. Universitario de Deportes continúa con vida en su lucha por tener el primer lugar en el acumulado y así clasificar directamente a la definición del torneo, luego de empatar ante Sporting Cristal (1-1) en un partido lleno de emociones por la fecha 7 de la fase 2 de la Liga 1.

Entre las buenas noticias para el equipo de Ángel Comizzo, resalta el regreso de Jonathan Dos Santos, delantero que estuvo fuera por más de un mes por un desgarro en el muslo izquierdo. El charrúa volvió con gol y habló en zona mixta refiriéndose a su situación, como la del equipo crema.

“Sí, el tema físico me pasó factura. Al último me cansé un poco, era normal. Fueron 35 días luego volver a jugar y no entrenar en las condiciones que quería. Gracias a Dios entrené lo que pude y llegué más del 50% en lo físico, tengo un físico privilegiado que no me cuesta tanto. Al final me costó un poquito, pero contento”, señaló Dos Santos con respecto a los 90 minutos entre merengues y celestes.

“Toca retomar la confianza de nuevo. Convertir un gol comenzando el partido me da confianza, lástima que no supimos aguantar la diferencia las dos veces y nos llevamos un punto. Ahora la obligación de Universitario siempre es estar primero e iremos por los dos partidos que nos quedan”, finalizó el atacante, quien lleva marcados 12 anotaciones hasta la fecha, tras su definición en el arco de Renato Solís.

Universitario se encuentra dos puntos debajo de Sporting Cristal en la tabla acumulada a falta de dos partidos. En la próxima fecha, los cremas enfrentarán a Carlos Stein en donde - por la situación en la tabla de posiciones - la ‘U’ debería llevárselo de encuentro.