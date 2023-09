Este sábado 16 de septiembre se disputará el partido más atractivo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2023, cuando Sporting Cristal reciba a Universitario de Deportes en el estadio Nacional (8:30 p.m.). Debido a que ambos tienen 25 puntos en la tabla de posiciones, el resultado podría definir muchas cosas en la lucha por el título nacional. Jorge Fossati, consciente de ello, quiere llegar con sus mejores hombres y así imponer su juego en un duelo de pronóstico reservado.

Tras el entrenamiento de este viernes, el director técnico uruguayo conversó con los medios de comunicación y analizó varios temas relacionados al encuentro de este fin de semana, entre ellos el estado físico de Andy Polo. Recordemos que el carrilero derecho de los ‘cremas’ regresó con una pubalgia tras enfrentar a Brasil con la Selección Peruana, por lo que tuvo que ser medicado con antiinflamatorios.

Si bien el ‘Flaco’ no confirmó su presencia en la alineación titular que parará ante Sporting Cristal, tampoco lo descartó. “Ha ido mejorando con el paso de las horas. Ayer ya se sentía como para poder entrenar, lo entrenamos pero por afuera. No quisimos arriesgar o con el entrenamiento con pelota cargarlo más. Lo vamos a probar ahora. Si está bien y él se siente bien, sin duda va a ser parte del equipo”, sostuvo.

Aldo Corzo, Piero Quispe y Alex Valera fueron otros de los futbolistas de la ‘U’ que estuvieron con la ‘Blanquirroja’, por lo que el comando técnico tuvo un trabajo especial con ellos. De los tres, el lateral derecho –que juega de stopper con los de Ate– fue el que tuvo mayor participación y terminó más desgastado, razón por la cual en estos días realizó trabajos regenerativos.

“Aldo, por supuesto, llegó más cansado que los otros. Se tomaron las precauciones del caso. El miércoles Aldo hizo solo un regenerativo y ayer hizo la mitad del trabajo que los demás. Tanto Piero (Quispe) como Alex (Valera) hicieron el trabajo normal de todos, porque en el caso de Piero no había jugado y Alex había jugado en los últimos minutos”, agregó.

“Siempre tomamos en cuenta que estos partidos que se jugaron no solo trae un desgaste desde el punto de vista físico, sino también hay un desgaste emocional. Entonces tenemos nuestras precauciones para que puedan estar a la orden de la mejor manera”, acotó el estratega ‘charrúa’.

Andy Polo llegó con problemas físicos tras disputar las Eliminatorias 2026 con Perú. (Foto: Getty Images)





Fossati y su mirada del partido

En cuanto al análisis extenso del compromiso, Jorge Fossati manifestó que será un duelo duro para ambos equipos, donde el que consiga sentirse más cómodo podrá imponer su juego. Eso sí, valoró la calidad del comando técnico de Sporting Cristal y el plantel con el que cuentan. Sin duda alguna será un cruce digno de una final, donde los dos conjuntos llegan con lo mejor que tienen y son firmes candidatos a llevarse el título nacional de esta temporada.

“Somos dos buenos equipos, ese es el análisis de lo que dice el partido en lo previo. Somos equipos que creemos en lo que hacemos, ambos están integrados por muy buenos jugadores. Yo considero que tienen un muy buen cuerpo técnico. Como dije anteriormente, será un partido duro para los dos”, explicó.

“Yo creo que cada uno tratará de imponer los suyo y el otro tratando de que no lo imponga, aunque parezca una respuesta irrespetuosa. A veces nosotros usamos palabras muy complicadas. Me parece que es eso, cada uno tiene su estilo y va a querer defenderlo. De este lado sentimos que es un equipo respetable y que nosotros tenemos que tratar de que ellos no se sientan cómodos”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO