No es un final en el sentido estricto de la palabra, pero el partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, a disputarse este domingo en el estadio Monumental, tiene todos los condimentos para serlo. Los celestes son líderes del Torneo Apertura con 34 puntos, tienen la primera opción para ganar el certamen a falta de tres fechas para el final y dependen de sí mismo; mientras que lo cremas mantienen sus 33 unidades, están invictos jugando en casa y esta esa la oportunidad perfecta para dar la estocada que necesita.

En ese sentido, desde Inglaterra, Depor conversó con Nolberto Solano, tricampeón nacional con los rimenses (1994, 1195 y 1996) y campeón con los merengues (2009). El ‘Maestrito’, quien hace poco fue presentado como nuevo entrenador del Blyth Spartans de Inglaterra, analizó el presente de Universitario y Cristal, y reflexionó sobre las pocas oportunidades que reciben los técnicos peruanos en nuestro país.

Universitario y Cristal chocan este domingo en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

Universitario o Cristal. ¿Quién llega mejor?

Ambos están bien, vienen punteando el campeonato. Muy parejos. Por allí Universitario está un poco más desgastado que Cristal por el torneo internacional que afrontan. Hay que lidiar con eso, como todo equipo grande. Ese compromiso va a definir quién va a ganar el Apertura.

Este partido enfrenta al mejor ataque contra la mejor defensa. ¿Cuánto pesa esto al momento del desarrollo del juego?

Es una estadística y cuando los partidos empiezan todo cambia. Sin duda, es mérito para Universitario mantener una filosofía con su arco en cero y le ha ayudado a sacar buenos resultados. Cristal es un poco más abierto, atrevido, lo busca más. Pero son clásicos de antaño. Es una final adelantada donde no cuentan las estadísticas. El que agarre bien el partido saldrá con un resultado positivo.

Mencionas que es una final adelantada. ¿Equipos como Melgar y Alianza Lima, que todavía tienen chances matemáticas, ya están descartados?

Creo que es el partido que le va a dar la moral a los dos para seguir punteando. Solo quedan tres fechas contando esta, parece que ya van enrumbados. Igual tienen que jugarse los otros partidos, no hay que desmerecer a los rivales. Pero les toca asegurar. Este es un partido que moralmente te levanta y te encamina.

¿Qué les puede pasar factura a ambos equipos?

Universitario tiene un estilo de jugar, defiende bien. Y lo que piensa uno es que Cristal puede tomar la iniciativa , como siempre, y la ‘U’ en esa conservación de mantener el resultado en cero tiene gente muy rápida. Polo está en buen momento. La experiencia del ‘Orejas’, le das un chance y te la mete. Yo diría que es difícil predecir qué pasará. Cristal va a salir con su mismo convencimiento, tienen técnico brasilero que va para adelante siempre. Y Bustos, con su táctica, es un equipo que contragolpea y tiene jugadores muy rápidos.

¿Hay algún futbolista que te llama la atención?

De Universitario, me da gusto que Polo haya levantado, esa confianza que se tiene. Se nota que todo está pasando por él, junto al ‘Orejas’. Son jugadores de selección. Creería que es el momento de Polo. Una lástima que el chico Rivera, a quien tuve en la Sub 23, se haya lesionado. Siempre mostró empeño, perseverancia y está en un club importante como la ‘U’. Creo que ‘Orejas’ y Polo son claves.

Edison Flores y Andy Polo son los jugadores más importantes en Universitario, según Nolberto Solano. (Foto: Universitario)

¿A quién destacar en Cristal?

Estos son los partidos donde uno dice: ‘¿y Grimaldo?’. Ojalá que aparezca. Es un jugador que todo el mundo pide para la selección. Estos son los partidos donde él tiene que asumir la responsabilidad. También está el argentino González, que juega muy bien. Una lástima que Yotún no va a estar por la lesión. Cristal puede sentir su ausencia . Tiene que echarse a jugar Távara y los jugadores que le dan el fútbol a Cristal. Ojalá que sea un lindo partido y esperar quién da el batacazo.

¿Cómo analizas a Valera y Cauteruccio?

Este paradón que ha tenido Cauteruccio lo ha frenado. Es un jugador grande, no es joven, entonces, cuando te frenas por un cierto tiempo cuesta nuevamente agarrar el ritmo. Lo vi ingresar los últimos partidos y no es el Cauteruccio que empezó con la llama del gol. Y por otro lado, me da gusto por Valera. Es un chico que ha tenido una carrera extraña: fue de un sitio a otro, pero tiene mucho mérito. Lo tuve en la selección, siempre quiere más, seguir aprendiendo y mejorando. Y está su recompensa, peleándole el puesto al argentino Dorregaray. Él tiene que sentir que es un jugador de selección y titular en la ‘U’. Los dos vienen bien, pero creo que Universitario mantiene el once que juega Copa Libertadores.

También tuviste a Christofer Gonzales en la selección, pero no ha podido colmar las expectativas y hoy está lesionado: ¿por qué le pasa esto a algunos futbolistas que vuelve del exterior?

El fútbol tiene esto. Son momentos, rachas. Cuando dirigí a la ‘U’ tuve la oportunidad de tenerlo jovencito antes que se fuera. Ha incrementado su fútbol, por eso llegó a la selección. Fue importante para nosotros en la época con Ricardo (Gareca). Qué lástima que no haya llegado (con el mismo nivel). Es un jugador de la casa. Tenía la esperanza de aportar. Todavía no ha mostrado lo que da. También es verdad que las lesiones te van tirando para atrás y ya Christofer no es un chico de 25 años. Entonces, cuesta más. Ojalá que se pueda poner bien y muestre su experiencia en el fútbol.

En Cristal, antes de Moreira, estuvo Nunes. ¿Apostar por la escuela brasileña otro año es solución para cortar la sequía de títulos?

No hay que ponerle sello al fútbol. Hay que tener siempre un balance: saber defender y saber atacar. Todos los clubes grandes en Perú tienen la obligación de salir a buscar los resultados. También pasa a nivel mundial, no es una novedad. Y en esa búsqueda siempre están los riesgos de que te puedan hacer un gol. Cristal siempre ha tenido ese ADN. Y en la época nuestra, por querer salir campeón, teníamos que ir a buscar. A Cristal le ha ido muy bien con Mosquera. No es solo el técnico, pasa también por los futbolistas que tiene.

¿Qué es lo que más recueras de los ‘U’ vs. Cristal que jugaste?

Son partidos que hay que ganarlos, Es una rivalidad. No vamos a mentir de que el clásico es Alianza y ‘U’; pero después, el que siempre ha sido una piedra en el zapato para estos clubes es Cristal. Ha estado metido con muchos títulos y por eso se convirtió en otro clásico. Son partidos que el hincha disfruta. A veces hay licencias: te permiten perder con otros equipos, pero menos con los archirrivales.

¿Cómo son los camerinos?

Hay que tener confianza. Son partidos que exigen máxima concentración y en los que juega mucho el hincha. Si eres local, tienes a toda la hinchada de tu lado. Y hay que estar bien. Juega mucho la actitud, lo psicológico y que no te gane la desesperación, porque hace que uno cometa muchos errores.

Por tu manera de entender el fútbol, ¿te gusta más Bustos o Moreira?

Los dos tienen cosas buenas. Bustos, por allí el sistema que emplea (3-5-2) y con el que le va bien, no me gusta jugar con ese sistema. Yo preferiría un 4-3-3, pero todo es válido. Me gusta atacar, pero con balance. No que se vea un equipo que defienda bien y espere el error de rival para ganar. Los dos tienen mérito, están peleando el campeonato y esperemos a ver quién salga campeón.

El Universitario vs. Sporting Cristal marcará un duelo aparte entre sus técnicos Fabián Bustos y Enderson Moreira. (Foto: Composición)

Ahora asumes un nuevo desafío con el Blyth Spartans: ¿cómo se dio esta negociación?

He tenido la suerte de que un excompañero que jugó conmigo en el Leicester City me llamó para un proyecto importante entre él y los dueños que son gente de la India. Sabían que estaba por acá (Inglaterra) y me dijeron: ‘Nobby, tenemos este sueño de que el equipo vaya subiendo de a pocos hasta lo máximo que se pueda aspirar’. ¿Te imaginas?, a no estar haciendo casi nada. Estuve en Perú casi un año y no salió nada, no hubo oportunidades. Es muy duro, muy difícil. Y, bueno, aprovecharé esto para entrar al sistema del fútbol inglés. Estamos en una división baja, pero hay mucha competencia. Acá los clubes tienen su propio estadio, su hinchada. Es un desafío. Con toda la experiencia que he tenido en la selección, el haber sido asistente, poderla aplicar con estos jóvenes e ir escalando y hacer una carrera por acá.

¿No se valora mucho al técnico peruano?

No sé si ese es el tema. Hay que primero entender a los clubes qué es lo que desean. Si traes un técnico de afuera, al final no dejan nada. Terminan sacándolo y ponen otro igual. Entonces, hay muchos clubes que no tienen un rumbo con estas decisiones. Gastas en traerte un extranjero y vas a tomar estas decisiones si no les va bien. ¿Por qué no darle oportunidad a nuestros técnicos peruanos? ¿Dónde podemos nosotros, si no es en nuestro país, poder ir creciendo? Y quiero aclarar que no estoy en contra de los técnicos extranjeros. No es la culpa de los que vienen de afuera, somos nosotros los que empleamos. Los dirigentes creen más en los extranjeros y están en su derecho. Pero después cómo sacamos técnicos nuevos. Es como los jugadores, que no tenemos muchos en el exterior. Si aumentas cupos de extranjeros, le quitas oportunidad a los más jóvenes [...] Lo mismo pasa con los entrenadores. Hay un curso para estudiar, lo estudias y después no diriges a nadie. ¿Y después dónde tiene que ir creciendo uno como entrenador? Después dicen: ‘no tienes experiencia’; pero, ¿dónde adquirir experiencia si no me la dan?

¿Cuánto tiempo de contrato tienes?

Con el club arreglé un año. La idea es volver a la división donde estuvieron y así ver qué es lo que sale. Dios quiera que todo vaya bien para que sea un comienzo y empezar a hacer algo acá. Tener la oportunidad de hacer las cosas bien y escalar a otras divisiones.

Después de esta experiencia, ¿tienes planeado volver a dirigir en el Perú?

Yo no tengo problema. Mis hijos han nacido acá (Inglaterra), los tengo grandes, algunos en universidad, colegio. He estado en Perú casi como un año después de que terminamos con Ricardo, ya no renovamos, y no sale nada, nadie te llama. Me vine por acá a intentar y gracias a Dios se presentó esta oportunidad. Uno quisiera escoger, un equipo de Premier, Championship, pero se dio esta oportunidad y es buena. Quiero devolverle al club esta confianza con resultados.

Reynoso no tuvo éxito en la selección. ¿Afecta a la creencia de que el técnico peruano no está para dirigir a la bicolor?

Lo entiendo, pero por qué juzgar a todos. A un técnico argentino no le va bien y es solo uno. Hemos sido compañeros con Juan, ojalá le hubiese ido mucho mejor; pero es así. El éxito que nos tocó a nosotros con Oviedo y Juan Carlos, ese sostén que tuvo Ricardo y todos después, nos permitió recuperarnos en la Eliminatoria y llegar al Mundial. Después de todo lo que se había dejado en la selección, iba a estar complicado para el que llegara. Es una pena y es una experiencia más. Es diferente dirigir clubes y selección. Juan es un excelente técnico y muy preparado. Salimos campeones con la ‘U’ en 2009, pero esto es fútbol y él lo debe saber. Uno no puede generalizar.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR