Alexander Callens es el único peruano que milita en Europa con opciones de consagrarse campeón liguero en el cierre de la temporada europea. Pese a que no comenzó la temporada con el AEK Atenas, el futbolista peruano de 32 años terminó ganándose la confianza de Matías Almeyda y hoy es titular indiscutible del equipo griego, uno de los principales candidatos para salir campeón de la Superliga de Grecia y clasificar a la Champions League 24-25. Su gran momento ha despertado una interrogante sobre su futuro, ya que actualmente se encuentra cedido a préstamo, siendo jugador del Girona de España. Depor te cuenta cuál puede ser el futuro de un habitual convocado a la selección peruana.

El jugador de la Selección Peruana tuvo una temporada sólida como defensor central para el AEK Atenas en el torneo liguero. Todos los partidos que disputó los hizo como titular, promediando 87 minutos por encuentro. Defensivamente, fue un pilar importante. Contribuyó a que su equipo mantuviera la portería invicta en nueve ocasiones y recuperó 5.5 balones por partido en promedio. Además, ganó la mayoría de sus duelos aéreos (68%), demostrando fortaleza en el juego aéreo. Si bien su rol principal fue defensivo, Callens también aportó en ataque marcando dos goles en 23 partidos. Asimismo, mantuvo una alta precisión de pase (89% en total), sobre todo en su propio campo (93%), facilitando la salida limpia del equipo.

Estadística Registro PJ 23 Titular 23 Minutos por partido 87′ Goles 2 Precisión de pase 89% Intercepciones por partido 1.4 Balones recuperados por partido 5.5

Las excelentes estadísticas que lleva en la temporada llevaron a que Depor indague sobre dónde jugaría Callens la próxima temporada. Para ello, nos contactamos con periodistas de España y Grecia, ambos hombres de prensa que cubren el día a día del Girona y el AEK Atenas, respectivamente. Ellos nos despejaron las dudas sobre cuál sería el camino que tomaría el defensa peruano en su segunda incursión por el Viejo Continente.

¿Callens seguirá en Girona?

A inicios del 2023, el Girona de España anunciaba el fichaje de Alexander Callens, proveniente del New York City, donde disputó seis temporadas en la MLS. Por aquel entonces, el conjunto blanquiverde había ascendido recientemente a LaLiga y ya llevaba media temporada en juego. Esto no terminó convenciendo al chalaco, quien apenas pudo disputar seis partidos, sin ser titular en ninguna oportunidad y promediando 19 minutos por partido. El equipo no tuvo un regreso esperado a la máxima división, ubicándose en la décima posición.

El fichaje para esta temporada de Eric García lo dejó sin chances para alternar en el Girona. Es así que, ya con la temporada iniciada, el club español decidió cederlo a préstamo al AEK Atenas para que pueda sumar minutos. La cesión dio resultados porque el peruano es figura en Grecia. Sin embargo, pese a esto, Girona no tendría en sus planes a Alexander Callens, tal como lo explicó el periodista Arnau Madriá de L’Esportiu.

“Es muy poco probable que Alexander Callens siga en Girona. Creo que lo que va a pasar es que el club busque cederlo o rescindir el contrato. Me inclino más hacia esta segunda opción, finalizando el vínculo entre ambas partes. Hoy, después de clasificar a la Champions League, el equipo se fijará en otros jugadores más acostumbrados a jugar esta competencia”, aseguró.

¿AEK Atenas buscará comprar a Callens?

Así como sucedió en Girona, Alexander Callens tampoco pudo empezar la temporada en el AEK. Su debut se dio recién en la quinta fecha ante Panathinaikos, pero no fue el esperado. Solo se mantuvo en el campo de juego 58 minutos, ya que tuvo que ser reemplazado debido a una lesión. Pese a este estreno fallido, Callens se ganó la confianza de Matías Almeyda y hoy es un nombre fijo en la pizarra del argentino. Así lo menciona Vangelis Arnaoutoglou de Sport24 Grecia.

“Es uno de los tres mejores defensores centrales del equipo, generalmente consistente en su desempeño y muy útil cuando está en forma. También hubo momentos en los que no estuvo en condiciones ideales debido a lesiones, pero no se recuerdan muchos errores cometidos por Callens. Tiene buena concentración y alta inteligencia futbolística. Le resultó fácil adaptarse porque tiene la calidad para hacerlo. Almeyda confía mucho en el jugador peruano y podrían salir campeones esta temporada”. afirmó.

Tras ser consultado sobre la posibilidad de que AEK esté interesado en comprar el pase de Callens, Arnaoutoglou indicó que ve muy posible que el peruano siga defendiendo la camiseta del vigente campeón del fútbol griego: “Creo que las posibilidades de que se quede son mayores que las de irse. Será una compra con un coste reducido y con buenas perspectivas de una presencia aún más cualitativa del futbolista. Ha hecho cosas que han satisfecho al técnico, Matías Almeyda, de quien dependerá la decisión final. De momento, todo parece estar a favor de Callens”.

Callens cerca de ser campeón con AEK

AEK Atenas está a dos fechas de consagrarse bicampeón de la Superliga de Grecia. El equipo de Callens lidera el Grupo Campeonato, conformado por los seis mejores equipos de la temporada que pelean el título nacional. AEK tiene 75 puntos y se encuentra a cuatro del PAOK y Panathinaikos. Dependen de sí mismos para dar la vuelta olímpica. Su primera final será visitar a Olympiacos, que viene de clasificar a la final de la Conference League, para cerrar en casa con Lamia. En caso de consagrarse campeones, será el segundo título nacional de Callens como profesional. El anterior lo ganó en 2021 al conquistar la MLS con New York City.

Fecha Rival 15/05 Olympiacos vs. AEK Atenas 19/05 AEK Atenas vs. Lamia

