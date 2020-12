Sporting Cristal superó (2-1) de forma clara a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional de Lima. Los dirigidos por Roberto Mosquera dominaron el juego desde el primer minuto y lograron conseguir un resultado que les da ventaja, de cara al partido del domingo que los podría condecorar como los campeones de la Liga 1 2020.

Tras el primer round entre celestes y cremas, el entrenador rimense dio sus impresiones y reveló que el equipo no se puede confiar si quieren levantar el trofeo, dado que la ‘U’ es un grande del fútbol peruano, y merece el respeto como institución.

“Creo que hicimos un buen partido, hicimos una muy buena presentación. Jugamos como se juegan las finales. Un equipo serio, responsable. Merecimos algo más del marcador pero la ‘U’, por momentos, también hizo su trabajo y es un equipo difícil”, explicó Mosquera.

“Con el tercer gol no se cierra la serie, con la ‘U’ no se cierra, con Alianza no se cierra, con los equipos grandes no se cierra. Te da un margen de tranquilidad, sosiego, buscando el final. Pero las finales, así sea un marcador alto, no te puedes confiar. Jugamos muy bien por momentos y eso me tiene tranquilo”, agregó el entrenador de Sporting Cristal, que ha renovado su contrato hasta el 2022.

“Acá hay gente muy responsable, gente grande que no va a mirar por encima del hombro a un equipo con la trayectoria de la ‘U’. Vamos a salir a ganar el partido desde el primer minuto, así se juegan las finales”. Asimismo, Sobre la seguidilla de partidos, Mosquera explicó que su plantel tiene todo “medido”. “En 100 horas se recupera cualquier cuerpo, por más que haya jugado y nosotros teníamos ese tiempo. Hemos llegado muy bien a pesar de la seguidilla de partidos y vamos a llegar muy bien al domingo”.

¿Cuándo se juega la segunda final de la Liga 1?

El duelo de vuelta por la gran final de los ‘Play Offs’ se encuentra programado para este domingo a las 3 de la tarde (hora peruana) y también se desarrollará en el Estadio Nacional, a puertas cerradas, debido a los protocolos sanitarios impuestos por el Estado peruano a causa del coronavirus.

Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal será televisado para todo el territorio nacional a través de la señal de GOLPERU.





