Universitario de Deportes afronta un nuevo reto en el Torneo Clausura 2025 y lo hará lejos de casa, en una plaza siempre complicada como lo es Trujillo. El equipo de Jorge Fossati parte rumbo al norte con la ilusión intacta de seguir peleando por el liderato del campeonato, pero sabe que no tiene margen de error. En ese contexto, Álex Valera, una de las piezas claves del ataque crema, habló en la previa del encuentro ante UTC y dejó mensajes que reflejan la mentalidad con la que llega el plantel a un duelo que podría marcar el rumbo del certamen en las próximas fechas.

El partido contra UTC se disputará en el estadio Mansiche y corresponde a la fecha 10 del Clausura. Para los merengues no se trata de un encuentro más: la tabla de posiciones está ajustada y cada punto puede ser determinante en el sprint final de la temporada.

En ese marco, Valera dejó en claro que el único objetivo es sumar de a tres. “Tenemos que ir por los tres puntos, ahora la tabla está muy apretada y tenemos que ganar”, señaló el atacante, convencido de que Universitario debe mostrar jerarquía en una plaza que suele ser difícil para cualquier visitante.

Uno de los puntos más comentados en la previa fue la localía de UTC, que decidió trasladar el compromiso a Trujillo. Sin embargo, para el delantero, este cambio no altera los planes del equipo. “Eso depende de ellos, de cambiar la sede. Nosotros debemos aprovechar nada más”, expresó con firmeza.

Valera también reconoció el buen presente de Cusco FC, líder del campeonato hasta el momento. Según el artillero, los cusqueños han hecho un trabajo sólido, aunque recordó que todavía queda mucho por jugarse. “Cusco FC viene bien, la tabla está pareja y esto se definirá en las últimas fechas”, sostuvo.

Alex Valera previo al duelo contra UTC en el Mansiche de Trujillo | VIDEO: JLM

El atacante crema resaltó, además, que estos retos no hacen más que fortalecer al grupo. Para él, cada partido representa una oportunidad de crecer y demostrar por qué Universitario apunta al tricampeonato. “Aquí hay que jugar los partidos, aprovechar y buscar sacar resultados positivos”, comentó con confianza.

En medio de la conversación, Valera también se refirió a la infraestructura de Campo Mar, destacando que el club ha dado pasos importantes para mejorar la preparación del plantel. “Son cosas que nos ayudan a crecer, elementos que nos permiten recuperarnos para estar al 100% en cada partido”, subrayó.

El delantero, que suma goles importantes en lo que va de la temporada, sabe que el momento del Clausura es decisivo. Una victoria en Trujillo no solo mantendría a Universitario en la pelea directa por la cima, sino que también enviaría un mensaje claro a sus rivales.

¿Cuándo juega Universitario vs. UTC?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

