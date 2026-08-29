vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 7 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX y DIRECTV, mientras que los aficionados podrán acceder a las plataformas de streaming asociadas. Liga 1 Max, a través de DIRECTV, es otra de las alternativas donde esté disponible la transmisión. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este sábado 29 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina comenzará a las 5:30 p.m., y en México a las 2:30 p.m.

Vía Liga 1 MAX, Universitario vs UTC (Video: Universitario TV)
Vía Liga 1 MAX, Universitario vs UTC (Video: Universitario TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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