A lo largo de las últimas jornadas de la Liga 1, UTC entró en un limbo de irregularidad y eso desencadenó la prematura salida de Marcelo Grioni de la dirección técnica. Tras ello, y luego de dos partidos con José Infante como estratega interino, este fin de semana Francisco Pizarro tendrá su primer duelo a cargo del cuadro cajamarquino y será frente a Universitario de Deportes, uno de los dos equipos que está en la lucha por llevarse el Torneo Apertura.

‘Panchi’ sabe que no será un reto sencillo, más si enfrente tendrán a un conjunto que se está jugando el todo o nada para cumplir con uno de sus primeros objetivos de la temporada. Por consiguiente, y a pesar del poco tiempo de trabajo con sus nuevos dirigidos, tiene optimismo para lo que vaya a suceder en el estadio Héroes de San Ramón.

“El tiempo apremia. El equipo va a jugar con la ‘U’ así que hemos tratado de venir lo más pronto posible para ir conociéndonos. Casi a la mayoría los conozco, pero cada técnico tiene una idea de juego”, señaló el exportero de diálogo con el programa Palco VIP.

Si bien Universitario llegará golpeado por la derrota que sufrió ante Goiás por la Copa Sudamericana, Pizarro cree que eso no será un problema para que sigan mostrando lo mismo que las anteriores jornadas. Recordemos que los ‘cremas’ vencieron en la fecha 16 a la Universidad César Vallejo por 4-0, con goles de Emanuel Herrera y Alex Valera (3).

“(El partido de la ‘U’ en Brasil) No lo tomamos en cuenta porque es un equipo grande que está peleando arriba y sabemos que va a venir con todo acá. Es un club que viene en un ritmo impresionante y nosotros tenemos que llevarlos al ritmo que nosotros queremos”, apuntó.

El entrenador de 57 años tendrá su primera oportunidad al mando de un equipo de Primera División y espera asumirlo con profesionalismo. Previamente solo había dirigido a Alianza Lima en dos ocasiones, pero de manera interina. “Con la misma responsabilidad porque es un club que tiene aspiraciones y gran grupo de jugadores. En un momento me tocó dirigir Alianza en dos oportunidades, y lo asumo con las mismas ganas de sacar esto adelante”, agregó.

Así fue el primer entrenamiento de UTC al mando de Francisco Pizarro. (Foto: Andina)

Finalmente, a pesar de que el plantel que desde ahora estará a su cargo no lo formó él, Francisco Pizarro considera que, al menos por ahora, no necesita algún fichaje pensando en el Torneo Clausura. “Este es el primer día que tengo acá, vamos a seguir evaluando al grupo. Veo complicado traer jugadores porque ya tenemos un grupo acá, a no ser que se necesite o algún jugador tenga otra propuesta”, puntualizó.

¿Cuándo se jugará el partido entre Universitario y UTC?

El compromiso entre Universitario y UTC, correspondiente a la décima séptima jornada del Torneo Apertura 2023, está programado para este domingo 28 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el estadio Héroes de San Ramón, ubicado en la ciudad de Cajamarca. Recuerda que podrás seguir este encuentro a través de la señal de Liga 1 MAX y el minuto a minuto de Depor.





