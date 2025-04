Roberto Palacios es uno de los últimos ídolos de Sporting Cristal y es voz autorizada para referirse a la actualidad de los celestes previo a su debut en la Copa Libertadores ante Palmeiras. De paso, el también exseleccionado peruano comentó sobre el estreno copero de Alianza Lima y Universitario de Deportes con derrotas ante Libertad y River Plate, respectivamente.

“Cristal siempre traía jugadores extranjeros de calidad y en el medio local intentaba siempre contratar a los jugadores que estaban destacando. En los últimos años no se ha hecho así y eso está pasando factura. Cristal tiene buenos ingresos y eso hay que invertirlo en armar un equipo que pueda competir en el torneo local y en el internacional”, declaró el ‘Chorri’ en Radio Ovación.

Con respecto a la molestia de los hinchas celestes, dijo que “entiendo y comprendo a la hinchada y comparto que exijan porque es una institución que ha crecido muchísimo en sus 69 años y se tiene que buscar maneras de que todo lo que se hizo no se vaya al tacho de basura y por eso los hinchas están mortificados. Espero que las cosas cambien porque van a pasar directivos, jugadores pero la institución va a quedar y el buen hincha va a alentar a su equipo en las buenas y en las malas. Es un momento bien difícil, que el hincha no vaya nunca había pasado, cuando estábamos jugando la baja qué lindo fue el apoyo de la hinchada pero veían como jugábamos”.

Por otro lado, habló del debut de los ‘compadres’ Universitario de Deportes y Alianza Lima en la Copa Libertadores, que no pudieron sumar en casa y arrancaron con el pie izquierdo en el certamen continental.

“Hay que ver la realidad, el fútbol local es una cosa y a nivel internacional es distinto, la exigencia es muy competitiva. Al menos rescato por momentos haber demostrado carácter porque anteriormente perdíamos por goleada y en eso creo que ha mejorado. Esto recién empieza”, dijo.

Y también fue claro en referirse a los refuerzos extranjeros que llegaron este año a la Liga 1. “Eso se está viendo en los últimos años, que están llegando jugadores que no marcan la diferencia, ha pasado que han traído jugadores que no han dado la talla y han sido devueltos porque no han podido estar a la altura de las exigencias”, apuntó.

Sporting Cristal enfrenta esta noche a Palmeiras de Brasil en el estadio Nacional (Foto: @ClubSCristal).

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Palmeiras está programado para este jueves 3 de abril desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:30 m. del viernes 4.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, en territorio argentino se podrá ver en Telefe. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor.

