UTC vs. Binacional miden fuerzas este miércoles 26 de setiembre por la quinta fecha del Torneo Clausura, desde las 3:30 pm, en el estadio Germán Contreras de Cajabamba. Transmite Gol Perú.

La escuadra cajamarquina busca su primera victoria en el Clausura, luego de sumar tres empates y una derrota en las primeras 4 jornadas.

De hecho, UTC viene de igualar 1-1 en campo de Sport Huancayo, resultado importante, aunque le valió de poco para abandonar el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Deportivo Binacional anda en las mismas. Solo ha cosechado una victoria y el resto de encuentros fueron derrotas. La fecha pasada cayó en casa ante FBC Melgar por 0-4.

Binacional y UTC no están comprometidos con la lucha por no descender. En la tabla del acumulado son séptimo y octavo, respectivamente, aunque saben que no deben descuidarse.

UTC vs. Binacional: alineaciones probables

UTC : José Carvallo, Luis Cardoza, Roberto Guizasola, Jorge Bosmediano, Willy Pretel, Donald Millán, Benjamín Ubierna, Junior Ponce, Jorge Murrugarra, Brayan Guevara, Jeferson Collazos



Binacional: Ricardo Farro, Jeikson. Reyes, Víctor Balta, Christian Laura, John Fajardo, Carlos Caraza, Milton Benítez, Edson Aubert, Javier Carnero, Andy Polar, Víctor Ferreira.