UTC vs. Cusco FC EN VIVO por Liga 1 MAX y Movistar TV por Torneo Apertura
UTC vs. Cusco FC se miden EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las opciones de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Movistar TV App, DGO, Claro Video y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 13 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).
Previa UTC vs. Cusco FC (Video: L1MAX) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.