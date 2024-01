UTC vs. Garcilaso se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía L1 MAX, DSports (DIRECTV), Claro TV y Zapping, en el duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el viernes 26 de enero desde las 3:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el Estadio Germán Contreras Jara, ubicado en la localidad de Cajabamba (Cajamarca). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

UTC llega a este partido después de haber culminado con su pretemporada en territorio cajamarquino. Bajo la dirección técnica de Carlos Ramacciotti, el ‘Gavilán del Norte’ buscará ser protagonista en esta temporada 2024 para así evitar coquetear con la zona de descenso, tal como lo hizo a lo largo del año pasado.

Eso sí, a diferencia de las campañas anteriores, los norteños dejarán su localía en el Estadio Héroes de San Ramón y se mudarán al Germán Contreras Jara, recinto ubicado en la localidad de Cajabamba. Esto quiere decir que el plantel deberá trasladarse en un viaje de aproximadamente dos horas para disputar sus duelos de local.

Esta decisión de la Liga Profesional de Fútbol se debió a que el Héroes de San Ramón no resolvió las observaciones señaladas por el Instituto Peruano del Deporte (IDP). Como era de esperarse, Ramacciotti estuvo en desacuerdo: “Sabemos que es difícil no jugar aquí, tener que jugar los viernes, pero la gente de Cajamarca tiene derecho a ver los partidos, antes éramos visitante cada 15 días, ahora seremos visitantes cada fecha”, sostuvo en diálogo con Palco Vip.

Recordemos que UTC culminó en la décimo tercera casilla de la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2023, salvándose del descenso en las últimas jornadas del Torneo Clausura. El combinado cajamarquino cerró la temporada pasada con 40 puntos, los cuales fueron cosechados tras 8 triunfos, 16 empates y 12 derrotas en 36 compromisos disputados. Se ubicaron a cinco puntos por encima del último club descendido, Deportivo Binacional.

Ángel Romero, uno de los fichajes de UTC para esta campaña, piensa en grande y ya se trazó los objetivos de la institución para este 2024. “Va a ser un gran inicio para UTC, lo vamos a afrontar de la mejor manera y tratar de alcanzar que es como mínimo un torneo internacional”, manifestó también en Palco Vip.

Deportivo Garcilaso, por su parte, llega a este partido después de vencer por 4-0 a Orense de Ecuador, en lo que fue la presentación de su plantel principal en al ‘Tarde del Rico Garci’. El elenco dirigido por Gerardo Ameli se impuso gracias a las anotaciones de Andrés Chicaiza, Adrián Ugarriza (2) y Renny Sinisterra. Veremos si son capaces de dar el golpe en Cajabamba en este arranque de la temporada 2024.

¿Dónde ver el UTC vs. Garcilaso?

El partido entre UTC y Deportivo Garcilaso se jugará en el Estadio Germán Contreras Jara y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro Sports, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play. Si no cuentas con ninguna de estas teleoperadoras y no tienes cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan UTC vs. Garcilaso?

El partido entre UTC y Deportivo Garcilaso está programado para este viernes 26 de enero desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde jugarán UTC vs. Garcilaso?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR