Valera pisó a Alexis Cossio: pidieron revisar la jugada en el VAR (L1 Max)
Valera pisó a Alexis Cossio: pidieron revisar la jugada en el VAR (L1 Max)

Una polémica acción se registró durante el partido entre Comerciantes Unidos vs. Universitario de Deportes. Valera pisó a Alexis Cossio durante una disputa por el balón, en una jugada que generó reclamos desde el banco. El comando técnico de Comerciantes Unidos por José Hernández pidió la revisión del VAR para determinar si correspondía sancionar la acción.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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