Tarjeta Roja a Renzo Salazar deja con uno menos a Alianza Lima tras falta a Jesús Castillo. (Video: L1 Max)
Tarjeta Roja a Renzo Salazar deja con uno menos a Alianza Lima tras falta a Jesús Castillo. (Video: L1 Max)

El árbitro Edwin Ordóñez revisó la jugada en el VAR y decidió expulsarte a Renzo Salazar tras considerar que hubo un “pisotón desmedido” sobre Jesús Castillo, volante de. Inicialmente, el defensor había sido amonestado con tarjeta amarilla, pero luego de observar las imágenes cambió su decisión y mostró la roja directa. La acción se produjo en medio de un duelo intenso, cuando Salazar fue a disputar un balón dividido con Castillo. Tras el llamado desde la cabina VAR, Ordóñez acudió al monitor y determinó que la infracción ameritaba una sanción mayor por la fuerza empleada en el contacto. Con esta decisión, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo quedó con diez jugadores en el tramo decisivo del encuentro, situación que complicó el planteamiento del conjunto cusqueño.

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